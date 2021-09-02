初高中將設接種點 家人也可打…亞裔青少年都至少打過一針

白思豪表示，市府開學首周將在全市所有700所初高中公校內設立臨時接種點。圖為白思豪和教育總監此前探訪公校接種點。（市長辦公室提供）

紐約市公校 兩周後將開學，市長白思豪(Bill de Blasio)9月1日表示，市府開學首周將在全市所有700所初高中公校內設立新冠疫苗 臨時接種點，方便有資格接種的學生和教職員工，學生的家人也可以在校內臨時接種點打疫苗。

目前，12歲及以上的青少年可以接種輝瑞疫苗，市衛生局估計，全市12至17歲青少年中，約有62%已至少接種一針，總數約32萬5000人；白思豪表示，開學後在校內設立臨時接種點，將讓學生接種變得更容易，「我們只是希望向所有人傳達這樣的信息：『為了讓所更多人接種，我們將無所不在，無所不用其極。』」

此前，市府已經要求公校所有人員在9月27日前至少接種一針疫苗，沒有定期檢測 選項，但並未要求適齡學生接種疫苗；不過，市教育局已經建立線上數據庫，家長可以上傳學生的接種紀錄，但不強制；若初高中學生與確診患者有密切接觸，打過疫苗的學生可免於隔離。

根據市衛生局的數據，在13至17歲青少年中，幾乎百分之百的亞裔青少年至少接種一針，其中91%已完全接種；相比之下，其他族裔青少年的完全接種率均極低，西語裔為40%，白人為33%，非洲裔僅為25%。

教育局表示，學生的家人也可以在校內臨時接種點打疫苗，所有接種點將由第三方醫療機構運營，學校教職工將協助接種者上傳接種紀錄。

市府上周出台公校重開防疫安全指南，相比上一學年每兩周對20%選擇線下教學的學生和教職員工進行新冠病毒檢測，新學年每兩周對10%未接種者進行檢測的比率有所下降；一旦教室內出現病毒檢測呈陽性者，所有未接種的近距離接觸者需要隔離十天，在隔離期間，隔離者若在五天後接受病毒檢測結果呈陰性，就可以提前返回教室，不需要繼續完成十天隔離。

若校舍出現群聚感染，教學樓需要關閉十天；隔離期間，小學生會在家通過直播課程學習，高年級學生則只在家完成老師給的學習任務。