我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

初高中將設接種點 家人也可打…亞裔青少年都至少打過一針

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，市府開學首周將在全市所有700所初高中公校內設立臨時接種點。圖為白思豪和教育總監此前探訪公校接種點。（市長辦公室提供）
白思豪表示，市府開學首周將在全市所有700所初高中公校內設立臨時接種點。圖為白思豪和教育總監此前探訪公校接種點。（市長辦公室提供）

紐約市公校兩周後將開學，市長白思豪(Bill de Blasio)9月1日表示，市府開學首周將在全市所有700所初高中公校內設立新冠疫苗臨時接種點，方便有資格接種的學生和教職員工，學生的家人也可以在校內臨時接種點打疫苗。

目前，12歲及以上的青少年可以接種輝瑞疫苗，市衛生局估計，全市12至17歲青少年中，約有62%已至少接種一針，總數約32萬5000人；白思豪表示，開學後在校內設立臨時接種點，將讓學生接種變得更容易，「我們只是希望向所有人傳達這樣的信息：『為了讓所更多人接種，我們將無所不在，無所不用其極。』」

此前，市府已經要求公校所有人員在9月27日前至少接種一針疫苗，沒有定期檢測選項，但並未要求適齡學生接種疫苗；不過，市教育局已經建立線上數據庫，家長可以上傳學生的接種紀錄，但不強制；若初高中學生與確診患者有密切接觸，打過疫苗的學生可免於隔離。

根據市衛生局的數據，在13至17歲青少年中，幾乎百分之百的亞裔青少年至少接種一針，其中91%已完全接種；相比之下，其他族裔青少年的完全接種率均極低，西語裔為40%，白人為33%，非洲裔僅為25%。

教育局表示，學生的家人也可以在校內臨時接種點打疫苗，所有接種點將由第三方醫療機構運營，學校教職工將協助接種者上傳接種紀錄。

市府上周出台公校重開防疫安全指南，相比上一學年每兩周對20%選擇線下教學的學生和教職員工進行新冠病毒檢測，新學年每兩周對10%未接種者進行檢測的比率有所下降；一旦教室內出現病毒檢測呈陽性者，所有未接種的近距離接觸者需要隔離十天，在隔離期間，隔離者若在五天後接受病毒檢測結果呈陰性，就可以提前返回教室，不需要繼續完成十天隔離。

若校舍出現群聚感染，教學樓需要關閉十天；隔離期間，小學生會在家通過直播課程學習，高年級學生則只在家完成老師給的學習任務。

疫苗 檢測 公校

上一則

不滿教育局開學準備 市議員：家長難放心

下一則

病毒加深偏見 華生擔憂返校遭霸凌

延伸閱讀

紐約市700所初高中開學首周 將設臨時接種點

紐約市700所初高中開學首周 將設臨時接種點

布碌崙牧師濫發疫苗豁免信 市府譴責

布碌崙牧師濫發疫苗豁免信 市府譴責
金主涉欺詐 亞當斯團隊：捐款將如數退回

金主涉欺詐 亞當斯團隊：捐款將如數退回
紐約客談／切割葛謨 霍楚恐成弱勢州長

紐約客談／切割葛謨 霍楚恐成弱勢州長
白思豪稱打一針即可堂食 遭批漏洞多

白思豪稱打一針即可堂食 遭批漏洞多

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
紐約市1日晚上豪雨，法拉盛多處淹水，不少車子受困水中。圖為緬街交櫻桃大道（Cherry Ave）路口。（記者洪群超／攝影）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

2021-08-30 00:24
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎