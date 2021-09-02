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不滿教育局開學準備 市議員：家長難放心

記者黃伊奕／紐約報導
教育局總監波特等人到公校考察防疫準備情況。（教育局提供）
教育局總監波特等人到公校考察防疫準備情況。（教育局提供）

距離紐約市公校開學不到兩周，市教育局多位負責人1日在市議會公聽會上接受質詢，介紹校園增設疫苗接種站、清潔消毒、換氣系統等，保證公校可以安全重開；但質詢的市議員指出，針對12歲以下仍無法打疫苗的學生，教育局沒有相應防疫措施，且校內保持社交距離也恐難執行，家長難以放心。

當日市教育總監波特(Meisha Ross Porter)帶領多名教育局高管出席公聽會，指出9月13日全市公校將迎來新學期，教育局確定只提供面對面授課，除非出現非常特殊情況，才會有線上教學選項；教育局也將在約700所初高中設疫苗接種點，在獲得家長許可下在校為適齡學生接種新冠疫苗。

除了增加消毒、要求學生在校必須戴口罩等措施外，教育局還指出，大部分學校已經安裝了新的清潔系統和通風系統，其中空氣過濾系統已更新為HEPA和MERV 13過濾器，可捕捉更多的顆粒，減少空氣中的過敏原，學校也將每三個月就更換一次過濾器。

此外，每間教室還會增加空氣淨化氣，以提供額外保護，這樣即使一個教室爆發了疫情，也不會影響到其他教室。

但教育局的防疫措施未讓市議員滿意，市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)認為，全市有數十萬學生不到12歲，屬於不可接種疫苗人群，而教育局明顯沒有針對該群學生提供相應防疫計畫，減少他們感染風險。

此外，多名市議員也認為，市教育局開學計畫十分倉促，安全性不夠，仍有很多教室通風存在問題，也沒有人負責追蹤學生疫苗接種和感染情況，教育職工接種情況掌握也明顯存在不足；此外，大部分公校都存在過度擁擠情況，學生之間根本不可能保持社交距離，而且在用餐時，不可能繼續戴口罩，教育局也仍沒有出台規定，告知學生究竟是在食堂用餐還是教室用餐。

崔馬克說，通常在涉及全市數百萬學生健康安全問題上，教育局和學校需要進行數月甚至長達一年商討籌備工作，但現在離開學僅不到兩周時間，教育局防疫工作指南仍存在各種不確定性，讓家長難以放心。

波特(右二)在市議會介紹開學防疫措施。（市議會會議視頻截圖）
波特(右二)在市議會介紹開學防疫措施。（市議會會議視頻截圖）

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