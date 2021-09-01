紐約擬要求所有教職員接種疫苗、定期檢測2選1

霍楚表示，州府計畫要求全州所有教師接種疫苗，否則須接受定期檢測。（州長辦公室提供）

開學在即，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)8月31日表示，州府打算要求全州所有教師接種新冠疫苗 ，否則須接受定期檢測 ；州府此前已要求醫護人員必須接種，沒有定期檢測選項，未來可能將強制接種政策擴大到更多州府員工。

霍楚表示，Delta病毒傳染性更強、更易導致重症，「儘管紐約州的疫苗接種率與全美相比已較佳，77%的成年人至少接種一針，但這還不夠；病毒已經出現變種，要打兩針才夠。」

紐約州府計畫要求全州所有教師接種新冠疫苗，否則須接受定期檢測。圖為一課間活動。（市長辦公室提供）

聯邦政府已全面批准輝瑞疫苗投入使用，補強針可能在下月開打；霍楚表示，州府將撥款6500萬元給地方政府，用於規畫補強針接種，她不會未經協商，就把州府意志強加給地方政府，「地方政府只需告訴我需求如何，我負責提供保障，根據各地的需求作原則指導。」

州府數據顯示，全州8月30日新增病例3789人，檢測陽性率3.96%，住院人數、ICU人數和插管治療人數繼續增加，新增死亡22人。

霍楚表示，已完全接種者雖然也出現突破感染案例，但大部分是輕症，而絕大多數住院患者都是未打過疫苗者。

她說，州府正在研究，擬要求全州所有教職員工接種疫苗，否則須接受定期檢測，「在這個問題上我已經讓步，我希望的是所有教師強制接種，但我沒有州府在去年那樣的權限；如果我有權限，就會下令。」

不過，她並未公布明確的實施時間和落實細則。

此前霍楚已責成州衛生廳頒令，要求所有進入校園者須戴口罩，無論是否打過疫苗；霍楚表示，口罩令的決定可能有爭議，州府也將根據疫情變化和不同地區靈活調整規定，不會一刀切，意味著疫情緩解時可取消口罩令。

此外，州府此前也要求全州所有醫護人員須接種疫苗，沒有定期檢測選項；霍楚說，州府將繼續評估強制接種政策，必要時可能擴大到所有州府員工，「我是樂觀主義者，我們過去都以為疫情高峰之後就會結束，但疫情仍未結束，抗疫仍然艱鉅。」