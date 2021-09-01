何大一：Delta後恐再現新變種病毒

何大一表示，恐還有新的變種病毒將襲來；圖為紐約街頭的新冠檢測點。（路透）

還有不到兩周時間紐約市 公校就將全員返校，由於Delta變種病毒 肆虐，且12歲以下孩童還無法施打疫苗 ，許多家長表示擔憂；華裔病毒學家何大一(David Ho)8月31日表示，接下來很可能再出現在Delta基礎上演變的新變種病毒，預計會繼續削弱新冠疫苗的抵禦能力，不過他認為12歲以下返校生被感染重病的概率較低，家長不需太多擔心。

美籍華人菁英組織「百人會」(Committee of 100)當日舉辦線上論壇，邀請MSNBC主播呂勇詩(Richard Lui)與何大一就新冠變種病毒和如何保證學生安全返校為題進行討論。

何大一表示，Delta變種病毒雖然約三個月前才開始在紐約市出現，但傳播迅速，目前已占全市新感染案例的九成以上；根據過去18個月的經驗，不斷有愈發險惡的新型變種病毒出現，「我們很可能還未到達新冠病毒所帶來惡劣影響的頂峰，預計接下來數月還會有變種病毒出現，且會進一步削弱當前疫苗抵抗病毒的能力。」

何大一數月來一直與國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)保持密切聯繫，二人都對不斷衍生的變種病毒表示擔憂，研究證明，已接種疫苗者的抗體對Delta的抵抗力已經比對其他早先變種病毒的抵抗力低，若繼續給新冠病毒傳播、複製和衍變的時間，則會繼續出現新型變種病毒，因此需要盡快保證更多人接種。

何大一指出，當前已經肆虐南美等29國的Lambda變種株，以及在非洲、南美等疫苗接種率較低地區出現的暫時還未被命名的變種株，都可能在短短兩三個月內快速傳播，需要所有人警惕，人類與新冠的對抗還遠未接近結束。

對於目前美國主要三種疫苗的有效性，以及如何接種補強針問題，何大一表示根據目前的臨床實驗數據，混打疫苗是可行的，如接種輝瑞疫苗者補強針接種嬌生疫苗，效果良好，不過目前首針接種嬌生者，補強針仍為嬌生。

紐約市公校學生馬上全員返校，不少家長對能否確保返校兒童安全表示擔憂，何大一說，聯邦可望在接下來幾個月內批准五至11歲兒童接種疫苗，且公校有教職員工接種要求及口罩令，能夠將病毒傳播率降至較低；此外相較於成人和大齡青少年，低齡兒童感染出現重病的比率非常低。