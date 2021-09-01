布碌崙牧師濫發疫苗豁免信 市府譴責

非洲裔牧師麥考爾日前表示為教會信徒簽發疫苗豁免信，遭市府譴責。圖為他在佛洛伊德示威活動上發言。(Getty Images)

紐約市 府正積極倡導市民接種新冠疫苗 ，布碌崙(布魯克林)頗有名的非洲裔牧師麥考爾(Kevin McCall)卻反其道而行，大肆宣傳簽發「疫苗豁免信」(Covid inoculation exemptions)，給出於宗教原因不願接種的信徒；市長發言人隨後出聲譴責，麥考爾的信不會被承認，也不會接受民眾以宗教信仰作為拒打疫苗的理由。

麥考爾曾主持非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察 跪頸致死後紐約市的多場示威活動，同時是維權組織Crisis Action Center的發起人，在布碌崙非洲裔社區享有知名度；他日前接受採訪指出，他的教會Anointed by God Ministry中有60%的信徒向他要求疫苗豁免信。

至今他已簽發90封豁免信給教友，而過去數天內，全市有市府員工、教師、護士、警察和大都會運輸署員工等超過百人打電話給他，想索取豁免信。

本身未接種疫苗的麥考爾，將疫苗和酒精及毒品相並論，將他們視為「不聖潔的東西」；他說只有加入教會的人能獲豁免信，雖取得這封信無需交錢，但鼓勵信徒向教會捐贈。

市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)表示，持有麥考爾信的人別以為就真的能豁免接種，麥考爾不過是藉機宣傳教會，「疫苗能救人，而錯誤的信息會造成更多死亡」；宗教信仰不能成為員工在未接種情況下工作的理由，為了不威脅其他員工的健康，很有可能會被要求無薪休假。

「我認識牧師麥考爾，我也尊敬他，看到這個情況時非常難過」，白思豪8月31日在記者會上針對麥考爾亂簽發豁免信的舉動表態，表示其所作所為是錯誤的，必須制止，不接種疫苗不是解決疫情的方式。

白思豪上周與天主教、基督教和猶太教等宗教團體合作，宣布在全市50多個宗教場所提供一系列疫苗接種服務；參與的宗教領袖均對接種疫苗表示贊同，「這是為了大眾的共同利益，保障城市的健康，是上天的禮物。」