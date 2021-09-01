我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

亞洲入侵害蟲斑衣蜡蟬 布碌崙康尼島現蹤

記者黃伊奕／紐約報導
美國農業部警告，如果發現斑衣蜡蟬，應立即向當局匯報。（取自紐約州農業廳網站）
美國農業部警告，如果發現斑衣蜡蟬，應立即向當局匯報。（取自紐約州農業廳網站）

被稱為美國150年來影響最惡劣的入侵生物、來自亞洲的斑衣蜡蟬(Spotted Lanternfly)，近期首次在布碌崙(布魯克林)康尼島被發現，這種對植物、樹木有著嚴重危害的害蟲，曾經讓美國東北部多個地區受創，但仍無法阻止牠進一步向全美各地擴散。

布碌崙居民薩皮亞(Michael Sapia)日前向紐約州農業廳報告了在康尼島發現斑衣蜡蟬，他說「幾十隻斑衣蜡蟬漂浮在海浪上，一旦抵達海岸線，很快就變乾，並開始跳動」；之後在月神公園(Luna Park)工作的坎貝拉(Ziggy Campbell)也發現了斑衣蜡蟬，「我當時坐在收銀台前，突然聽到噗通一聲，一低頭就看到了牠，這是我從未見過的昆蟲，立刻拿起一張地圖將牠搧走。」

斑衣蜡蟬原本只分布在中國、越南、印度等亞洲國家，又名「花姑娘」、「灰花蛾」等，幾年前疑通過國際貿易運輸，無意中被引入其他國家，在美東地區引發一場生態災難。

根據州農業廳信息，斑衣蜡蟬對70多種植物有嚴重危險，其中包括不少對農業經濟至關重要的農作物；由於破壞力極大，加上新環境沒有天敵，斑衣蜡蟬目前已經被列入美國150年以來影響最惡劣的入侵物種。

2014年在賓州首次發現數百個斑衣蜡蟬樣本後，聯邦農業部在2020年底確定斑衣蜡蟬已擴散到其他十個州；以賓州為例，如果放任斑衣蜡蟬不管，預計賓州每年將會遭受3億2500萬元的損失。

目前賓州多個郡已被列入斑衣蜡蟬隔離區，當地的人進出區域或運輸商品，都需要向當地政府報備，然後進行詳細檢查；以免該類該昆蟲進一步向其他地區蔓延。

各州也發出警告，呼籲民眾只要看到斑衣蜡蟬身影，就立刻將其殺死，包括其產下的卵塊，並且向當地農業部匯報；目前資料顯示，斑衣蜡蟬已開始在紐約州蔓延。

賓州 紐約州 美國

上一則

確保13日安全返校 紐約市教育局辦5場座談解疑難

下一則

紐約街道衛生堪憂 市議員爭取28萬清潔費

延伸閱讀

紐約市適齡亞裔青少年 近100%打疫苗

紐約市適齡亞裔青少年 近100%打疫苗
刺傷16歲亞裔少年 警通緝嫌犯

刺傷16歲亞裔少年 警通緝嫌犯
攜帶西尼羅病毒蚊現蹤 9月2日噴藥

攜帶西尼羅病毒蚊現蹤 9月2日噴藥
賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡
BQE布碌崙路段 周一起改2車道

BQE布碌崙路段 周一起改2車道

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

2021-08-30 00:24
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

2021-08-24 13:58
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片