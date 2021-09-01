亞洲入侵害蟲斑衣蜡蟬 布碌崙康尼島現蹤

美國農業部警告，如果發現斑衣蜡蟬，應立即向當局匯報。（取自紐約州農業廳網站）

被稱為美國 150年來影響最惡劣的入侵生物、來自亞洲的斑衣蜡蟬(Spotted Lanternfly)，近期首次在布碌崙(布魯克林)康尼島被發現，這種對植物、樹木有著嚴重危害的害蟲，曾經讓美國東北部多個地區受創，但仍無法阻止牠進一步向全美各地擴散。

布碌崙居民薩皮亞(Michael Sapia)日前向紐約州 農業廳報告了在康尼島發現斑衣蜡蟬，他說「幾十隻斑衣蜡蟬漂浮在海浪上，一旦抵達海岸線，很快就變乾，並開始跳動」；之後在月神公園(Luna Park)工作的坎貝拉(Ziggy Campbell)也發現了斑衣蜡蟬，「我當時坐在收銀台前，突然聽到噗通一聲，一低頭就看到了牠，這是我從未見過的昆蟲，立刻拿起一張地圖將牠搧走。」

斑衣蜡蟬原本只分布在中國、越南、印度等亞洲國家，又名「花姑娘」、「灰花蛾」等，幾年前疑通過國際貿易運輸，無意中被引入其他國家，在美東地區引發一場生態災難。

根據州農業廳信息，斑衣蜡蟬對70多種植物有嚴重危險，其中包括不少對農業經濟至關重要的農作物；由於破壞力極大，加上新環境沒有天敵，斑衣蜡蟬目前已經被列入美國150年以來影響最惡劣的入侵物種。

2014年在賓州 首次發現數百個斑衣蜡蟬樣本後，聯邦農業部在2020年底確定斑衣蜡蟬已擴散到其他十個州；以賓州為例，如果放任斑衣蜡蟬不管，預計賓州每年將會遭受3億2500萬元的損失。

目前賓州多個郡已被列入斑衣蜡蟬隔離區，當地的人進出區域或運輸商品，都需要向當地政府報備，然後進行詳細檢查；以免該類該昆蟲進一步向其他地區蔓延。

各州也發出警告，呼籲民眾只要看到斑衣蜡蟬身影，就立刻將其殺死，包括其產下的卵塊，並且向當地農業部匯報；目前資料顯示，斑衣蜡蟬已開始在紐約州蔓延。