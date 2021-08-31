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電力故障 紐約地鐵停擺5小時 州長下令調查

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市地鐵在出現重大電力故障後，幾乎所有以數字命名的地鐵線路停運。(記者顏嘉瑩／攝影)
紐約市地鐵在出現重大電力故障後，幾乎所有以數字命名的地鐵線路停運。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市地鐵系統於29日晚發生重大「電力故障」，以數字命名的地鐵線路幾乎都停運；州府公布初步調查結果稱，地鐵出現了一系列故障，但州長霍楚(Kathy Hochul)30日表示「不可接受」，要求相關部門查出根源並提出完整報告，以防日後類似事故重演。

29日晚從9時半起，地鐵1、2、3、4、5、6、7和L線突然停運，MTA表示鐵路控制中心(Rail Control Center)突然與地鐵信號燈系統斷聯，共有83列地鐵受到影響，還有共載有550名乘客的五輛列車被卡在一半，其中兩輛列車疏散車上乘客，他們在工作人員的協助下，徒步沿鐵軌走到附近的地鐵站

霍楚30日下午公布初步調查表示，29日晚約8時25分，由於聯合愛迪生電力公司(Con Edison)一條軌線突然發生問題，導致兩個發電廠離線、五個行政區的「電壓驟降」、系統短暫中斷，且MTA又出現一系列故障，包括快速診斷系統故障原因裝置出現問題，才會使得備用系統無法如期供電。

不過MTA表示，29日晚約8時30分啟動備用供電，以暫時保持地鐵運行直到電力公司恢復正常供電，但緊急供電系統只能維持約45分鐘，電力消耗完後造成大規模的列車停運；目前州府已要求兩家獨立工程公司徹底調查，並對MTA提出修繕建議。

霍楚表示，電力恢復後，擔心仍有乘客落單在隧道中，相關單位也派出消防員在隧道中搜索，找尋落單乘客，在歷經近五小時後，地鐵於凌晨約1時30分才全面恢復正常營運。

州長霍楚要求相關單位調查紐約市地鐵停運事件後提出完整報告。(取自州長推特)
州長霍楚要求相關單位調查紐約市地鐵停運事件後提出完整報告。(取自州長推特)

霍楚說：「（乘客在鐵軌上行走）這樣的行為既危險，也拖延了恢復地鐵服務時間，我們從來都不想要讓乘客做這種事，鐵軌很危險。」霍楚說，事件過去從未發生過，也不想要讓乘客再經歷一次。

霍楚對乘客喊話說，相關單位正努力找出問題並修復，市民應對地鐵系統有信心，「我保證會盡我所能恢復大眾對地鐵的信心。」

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也說，將與州府、MTA及相關單位密切合作，找出問題根源並確保不再發生。

地鐵站 霍楚 MTA

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