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紐約市適齡亞裔青少年 近100%打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
紐約市13到17歲的亞裔青少年接種率最高，九成已完全接種；圖為一名亞裔少年在打疫苗。（美聯社）
紐約市13到17歲的亞裔青少年接種率最高，九成已完全接種；圖為一名亞裔少年在打疫苗。（美聯社）

紐約市公校還有兩周就將開學，數據顯示，全市12至17歲的青少年已有61%接種至少一針新冠疫苗；其中，13到17歲的亞裔青少年接種率最高，接近100%至少已接種一針，九成完全接種，其他族裔青少年接種率則均不足四成。

市長白思豪(Bill de Blasio)30日表示，目前全市已有31萬8000名12至17歲青少年至少接種一針疫苗，占該年齡段人口的61%；目前全市已經施打了近1066萬劑疫苗，540萬市民至少接種一劑，占總人口的65%，77%的成年人至少接種一針。

紐約市13到17歲的亞裔青少年接種率最高，九成已完全接種；圖為一名亞裔少年在打疫...
紐約市13到17歲的亞裔青少年接種率最高，九成已完全接種；圖為一名亞裔少年在打疫苗。（路透）

根據市衛生局的數據，在13至17歲青少年中，幾乎百分之百的適齡亞裔青少年至少接種一針，其中90%已完全接種，完全接種率甚至高於65歲以上亞裔的80%；在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區，亞裔青少年至少一針的接種率均達到100%，亞裔較少的布朗士區和史泰登島則為66%和85%；曼哈頓亞裔青少年則100%完全接種，布碌崙和皇后區亞裔青少年完全接種率也在90%以上。

相比之下，其他族裔青少年的完全接種率均極低，西語裔為38%，白人為32%，非洲裔僅為24%；其中，布碌崙白人青少年的接種率僅為20%。

市府此前要求所有公校教職員工下月底之前完成接種；根據市教育局數據，截至上周，全市有72%的教師已經接種，所有教職員工中則有63%至少接種一針。

此外，距離返校不到兩周，教室通風問題仍未完全解決；市教育局此前承諾，將在新學期開始之前完成通風檢修，而且過去一年來已經有數百間教室完成通風升級改裝；然而，隨著百萬學生即將返校上課，通風改裝仍然任務艱巨，根據WNYC對市教育局數據的分析，雖然大部分公校教室已經完成通風改裝，截至8月29日，仍有19所公校教室的改裝率不到一半，超過1500間教室仍在維修。

教育局表示，目前僅有一名校舍監管工程師巡視各校的通風改造情況，因此現在的數據未必準確，可能未來得及更新；目前無法確定正在維修的1500多間教室能否在9月13日開學時投入使用，根據教育局的說法，教室維修完成之前不會投入使用。

教育局 亞裔 公校

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