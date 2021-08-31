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疫情影響 兒童常規疫苗接種率下滑 醫師籲快補打

記者張心／紐約報導
醫生籲兒童接種常規疫苗和新冠疫苗；圖為16歲高中生在接種輝瑞疫苗。(路透)
醫生籲兒童接種常規疫苗和新冠疫苗；圖為16歲高中生在接種輝瑞疫苗。(路透)

受新冠疫情影響，兒童及青少年常規疫苗接種率同比往年也有明顯下降，醫生提醒家長，開學在即，應盡快幫助孩子安排體檢和疫苗接種，符合資格的青少年可同時接種新冠疫苗。

紐約仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生張漢表示，受新冠疫情影響，從今年年初到8月1日，診所施打的兒童常規疫苗與2019年同期相比下降13%；而據市衛生局數據，截至14日，全市18歲及以下的兒童和青少年常規疫苗接種量為140萬劑，與2019年同期的170萬劑相比，有約16%的跌幅；其中麻疹、腮腺炎和風疹混合疫苗的接種率首次低於90%。

「家長應盡快帶孩子在開學前完成體檢和疫苗接種，確保孩子身體健康順利入學。」張漢說，每個即將入讀公校、私校或托兒機構的孩子，入學前都建議進行全面的身體檢查，包括身高、體重、視力、聽力、營養評估等；檢查完畢後，兒科和家庭醫生會填寫「兒童及青少年健康檢查表」(CH205表格)，孩子需要憑藉此份表格才能順利入學。

他建議每個已入學的孩子，每年進行身體檢查，尤其疫情期間隔離在家上網時間過長，用眼過度，需要及時檢查視力進行預防和矯正。

「除體檢外，不同年齡段的學生也必須按市府要求接種疫苗。」張漢表示，學前班階段至12年級的所有學生必須接種的疫苗有白喉、破傷風和百日咳三聯疫苗 ；脊髓灰質炎疫苗；麻疹、腮腺炎和風疹混合疫苗；水痘疫苗；乙肝疫苗。

新入學的孩子可以先完成疫苗的第一劑接種，入學後按時完成隨後的劑量，否則將面臨停學的風險；具體細節家長可向家庭醫生咨詢，或登錄市疫苗註冊網站Citywide Immunization Registry(CIR)查詢必須接種的疫苗類別。

關於家長最關心的新冠疫苗問題，張漢也說，根據市衛生局規定，12周歲及以上的青少年在接種常規疫苗的同時，也可以接種新冠疫苗，二者接種無需間隔；從五月中旬至今，診所已為近1800名青少年接種新冠疫苗，除輕微發燒、腫痛、乏力外，均未出現嚴重副作用，因此建議適齡青少年應及時接種新冠疫苗，安全返校。

疫苗 疫情 紐約

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