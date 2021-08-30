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BQE布碌崙路段 周一起改2車道

記者黃伊奕／紐約報導
BQE大西洋大道到布碌崙大橋之間路段30日起從三車道改為兩車道。（圖片取自交通局網站）
BQE大西洋大道到布碌崙大橋之間路段30日起從三車道改為兩車道。（圖片取自交通局網站）

針對布碌崙(布魯克林)-皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)年久失修、存在安全隱患，市府日前公布全面整修計畫，寄望以此增加BQE至少20年使用壽命；其中，布碌崙大西洋大道到布碌崙大橋間的路段將從三車道改為兩車道，以減少路面負重，30日(周一)起實施。

此前已有多項報告指出，有超過65年歷史的BQE因水和鹽分滲透，已被逐漸腐蝕；市府經數年研究，最近公布詳細維護計畫；該計畫由四部分組成，包括保護結構、持續維護、擴大監測與執法、基於社區意見制定長期願景等。

計畫中，大西洋大道到布碌崙大橋間的路段從三車道改為兩車道，除了旨在減少關鍵路面負重，也希望藉此能減少該路段車禍的發生率；交通局認為，通過以上辦法，可幫助BQE延長至少20年的使用壽命。

該計畫30日開始實施；該路段為史泰登島、布碌崙南區、皇后區和曼哈頓通行的必經路段，以往三條行車道在行車高峰期都堵車嚴重，改為兩車道後，預計會加劇該路段高峰時期的堵車情況。

交通局也對此提醒駕駛，呼籲民眾為可能的堵車情況做好準備，為可能面臨延誤預留出更多出行時間；交通局局長加特曼(Hank Gutman)表示，「這種調整可能會給一些人帶來不便，但對於道路未來幾十年裡的安全至關重要，希望在BQE這一調整時期，駕駛們能尋求代替路線或使用公共交通。」

市府目前尚未公布整個項目將持續多長時間，民眾欲了解更多項目細節，可登錄網址：https://www1.nyc.gov/html/dot/html/infrastructure/bqe.shtml。

BQE大西洋大道到布碌崙大橋從三條車道改為兩條車道示意圖。（圖片取自交通局網站）
BQE大西洋大道到布碌崙大橋從三條車道改為兩條車道示意圖。（圖片取自交通局網站）

布碌崙 皇后區 車禍

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