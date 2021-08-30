紐約市新冠陽性率 全州最低

紐約市在全州十大區域中，七天平均新冠檢測陽性率最低。（市長辦公室提供）

數據顯示，紐約市 在全州十大區域中，七天平均新冠檢測陽性率最低；不過，疫情 仍未緩解，根據市府數據，目前疫情仍然處於平台期，部分疫情熱點區域的陽性率超過7%，市府呼籲民眾須繼續保持警惕。

根據州府數據，全州28日新增確診病例4246人，檢測陽性率為2.85%，新冠住院人數、ICU住院人數有所減少，新增死亡27人；在全州十大區域中，紐約市的七天平均檢測陽性率為2.53%，低於全州平均的3.29%，其他區域的七天平均陽性率均在3%以上。

而紐約市衛生局數據顯示，全市的日新增病例、住院人數也持續下降；不過，過去28天以來，全市的七天平均陽性率穩定在4%左右，過去一周平均每日新增新冠住院77人，顯示本次的第三波新冠疫情仍處於平台期。

本次疫情主要由傳染性更強的Delta變種病毒導致，市衛生局表示，在目前的新增病例中，感染Delta變種病毒的人數占97%；不過，紐約市接種率較高，避免了疫情的惡化，目前全市有540萬人至少接種一針，58%的人口已經完全接種；根據市府上周公布的數據，接種疫苗 能很大程度上避免重症和死亡，新增感染者中完全接種者只占0.33%，97%的住院者沒有打疫苗。

然而，全市仍有一些疫情熱點區域；8月19日至25日當周，全市有五個郵遞區號的七天平均陽性率高於7%；其中，郵遞編號包括11697的皇后區微風點(Breezy Point)，七天平均陽性率高達15.61%，而且該地區有89%的居民至少接種一針疫苗，82%的人完全接種；不過，其他熱點地區的接種率均不足60%。

市府繼續推動疫苗接種，目前全市仍有三個郵遞區號的完全接種率低於40%，分別是皇后區的艾奇米爾/遠洛克威(Edgemere/Far Rockaway，郵編11691，接種率37%)、布碌崙的波羅園(Borough Park，11219，接種率39%)和貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)地區(11233，接種率39%)。