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法拉盛首劑疫苗接種率近100% 市府推疫苗信仰周末提高接種率

牟蘭
紐約市府聯合社區宗教團體，本周末推出疫苗接種周末，法拉盛有兩個宗教團體參加。(顧雅明辦公室提供)
紐約市府聯合社區宗教團體，本周末推出疫苗接種周末，法拉盛有兩個宗教團體參加。(顧雅明辦公室提供)

皇后區法拉盛疫苗接種率在全市名列前茅，截至28日，郵遞區號11355與11354地區，12歲以上居民接種首劑疫苗比率分別為100%與90%；為提高全市新冠疫苗接種率，紐約市府聯合社區宗教團體，本周末推出疫苗接種周末(Vaccine Weekend of Faith)活動，法拉盛有兩個宗教團體參加。

截至28日，郵遞區號11355和11354地區的七天平均新冠檢測陽性率分別為2.85%和2.82%；不過當地疫苗接種率遠高於其他地區，其中11355郵遞區號地區所有12歲以上民眾已接種首劑疫苗，93%民眾完全接種，11354郵遞區號首劑接種率為90%，完全接種率達83%。

疫苗接種周末由市府聯合全市50多個宗教團體舉辦，從27日至29日(周日)起在各個教堂設立流動疫苗接種點，旨在提高全市的疫苗接種率；法拉盛居民可前往法拉盛猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)或韓裔美國長老會教堂(Korean American Presbyterian Church)接種。

市議員顧雅明表示，法拉盛猶太教堂位於法拉盛市中心，方便民眾前往，他強調接種疫苗是有效對抗病毒的方式，呼籲民眾積極接種疫苗，早日恢復正常生活。

根據市府規定，民眾在市府運營的疫苗接種點接種第一劑疫苗後，可獲100元的獎勵；顧亞明辦公室表示，若民眾自本月31日(下周二)起前往法拉盛猶太教堂接種，不需等待獎金寄送，當場就可獲得100元的現金卡。

法拉盛猶太教堂與韓裔美國長老會教堂，地址分別為三福大道136-23號與富蘭克林大道143-17號，活動時間是上午9時到下午5時，民眾無需預約，即可前往接種疫苗。

顧雅明(右)參觀法拉盛猶太教堂的疫苗接種站。(顧雅明辦公室提供)
顧雅明(右)參觀法拉盛猶太教堂的疫苗接種站。(顧雅明辦公室提供)

疫苗 法拉盛 猶太

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