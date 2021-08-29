「所有族裔都有權讀特殊高中」 非裔少女請願促白思豪定SHSAT日程

就讀八年級的非洲裔妮古拉斯日前在請願網站Change.org上發布請願書，要求市府立即公布特殊高中考試日程。(取自Change.org網站)

紐約市一名非洲裔少女日前發動網路連署請願，要求市長白思豪 (Bill de blasio)及市教育局 (DOE)盡快公布特殊高中 入學考試(SHSAT)日程；該少女支持SHSAT，表示所有族裔都有入讀特殊高中的權利。

八年級公校學生妮古拉斯(Amy Nicolas)日前在請願網站Change.org上發布請願書，表示自己過去兩年犧牲假期遊玩的時間，為特殊高中入學考試作準備；「作為一名少數族裔學生，我覺得被一個本應給予教育我的系統背叛了」，她說，SHSAT是受到州法保護的考試，市府遲遲不宣布日程，對一心準備考試的學生來說不公平。

妮古拉斯表示自己的夢想是追隨姊姊的腳步，入讀布朗士科學高中，之後到耶魯大學唸書；她指出，白思豪的孩子之前也在特殊高中就讀，往屆學生也得益於了解考試日程，所以能做足準備。

「非洲裔、西語裔、亞裔和白人都應有入讀特殊高中的權利」，她表示，學生應早日獲知考試日期，才能更好地準備；該網站目前已有945人簽署，不少人留言支持妮古拉斯，稱有日程就會讓學生更心裡有數，在功課和準備考試之間分配時間。

家長林宗賢表示，目前的做法就是讓孩子盡全力準備考試，並不急於日程立即公布；但也強調，家長在密切關注著市府的動態，若試圖取消考試，家長一定會向法院訴訟，向市府反抗。

也有華人家長非常欣賞妮古拉斯的態度，相當認可她說的一席話，「連孩子都能明白的事，為什麼白思豪就是不明白呢？」與其每年提出要廢除考試，倒不如想辦法提高幼稚園至八年級的公校教育質量，提高學生的競爭力。