我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風艾妲升「3級颶風」 直撲紐奧良

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

紐約市校車司機短缺 教育局：不擔心

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市校車系統面臨人手短缺，在公校開課時可能引起混亂。(本報檔案照)
紐約市校車系統面臨人手短缺，在公校開課時可能引起混亂。(本報檔案照)

全美各地正面臨校車司機人力短缺，紐約市公校學生下月全面返校，代表紐約市半數校車司機的工會表示，今年司機退休人數比雇用的還多，恐影響返校；市教育局(DOE)對此否認，稱給司機提供優厚薪酬及福利，並不擔心人手短缺，但也會積極與工會溝通，解決他們的憂慮。

公共交通工會Amalgamated Transit Union Local 1181代表紐約市一半的校車運輸系統，工會主席科迪耶洛(Michael Cordiello)表示，新冠疫情爆發以前就有一定的人手短缺，疫情加劇了這一問題，所有單位都在努力招人。

他指出，其工會成員所在的公車公司2019年新聘800名員工，同年僅277人退休，2020年則有350名成員退休，新雇用400人；但2021年至今已有244人退休，卻僅新聘用220人。

教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)否認校車司機人手短缺危機，稱科迪耶洛的工會僅代表全市1萬6000名校車系統員工的一半，不足以證明什麼，且市府給校車司機提供優厚的薪資及福利；但她也指出，安全載送孩子們往返校園是很重要的任務，將與工會夥伴合作及溝通，協助他們完成使命。

科迪耶洛絲不認同教育局的說法，還責怪市府給其他行業員工加薪的時候，卻未考慮到校車司機，司機們與大都會運輸署(MTA)員工薪資相差較大；他指出，首日情況通常比較混亂，校車可能會出現延遲或安排出錯，還有兩周公校學生全面返校，人手短缺將導致這些問題更加嚴重。

科迪耶洛表示，為確保學童按時上學，司機需花費更多的功夫，可一天之內能做的工作也有限，他呼籲市府盡快採取行動；針對這個問題，目前其他校車公司的代表未作出回應。

紐約市 教育局 退休

上一則

6旬華婦遭撞死 兒痛批：車速太快

下一則

紐約州學校要戴口罩 美網需接種證明

延伸閱讀

紐約市Delta病毒肆虐 飆占陽性病例97%

紐約市Delta病毒肆虐 飆占陽性病例97%
紐約市立法 外賣平台抽成 永久不超過15%

紐約市立法 外賣平台抽成 永久不超過15%
返校開學 芝教師工會批公校「未準備好」 市長反駁

返校開學 芝教師工會批公校「未準備好」 市長反駁
紐約市公校防疫指南 無「網課」選項

紐約市公校防疫指南 無「網課」選項
紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

超人氣

更多 >
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗