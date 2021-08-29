紐約市校車司機短缺 教育局：不擔心

紐約市校車系統面臨人手短缺，在公校開課時可能引起混亂。(本報檔案照)

全美各地正面臨校車司機人力短缺，紐約市 公校學生下月全面返校，代表紐約市半數校車司機的工會表示，今年司機退休 人數比雇用的還多，恐影響返校；市教育局 (DOE)對此否認，稱給司機提供優厚薪酬及福利，並不擔心人手短缺，但也會積極與工會溝通，解決他們的憂慮。

公共交通工會Amalgamated Transit Union Local 1181代表紐約市一半的校車運輸系統，工會主席科迪耶洛(Michael Cordiello)表示，新冠疫情爆發以前就有一定的人手短缺，疫情加劇了這一問題，所有單位都在努力招人。

他指出，其工會成員所在的公車公司2019年新聘800名員工，同年僅277人退休，2020年則有350名成員退休，新雇用400人；但2021年至今已有244人退休，卻僅新聘用220人。

教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)否認校車司機人手短缺危機，稱科迪耶洛的工會僅代表全市1萬6000名校車系統員工的一半，不足以證明什麼，且市府給校車司機提供優厚的薪資及福利；但她也指出，安全載送孩子們往返校園是很重要的任務，將與工會夥伴合作及溝通，協助他們完成使命。

科迪耶洛絲不認同教育局的說法，還責怪市府給其他行業員工加薪的時候，卻未考慮到校車司機，司機們與大都會運輸署(MTA)員工薪資相差較大；他指出，首日情況通常比較混亂，校車可能會出現延遲或安排出錯，還有兩周公校學生全面返校，人手短缺將導致這些問題更加嚴重。

科迪耶洛表示，為確保學童按時上學，司機需花費更多的功夫，可一天之內能做的工作也有限，他呼籲市府盡快採取行動；針對這個問題，目前其他校車公司的代表未作出回應。