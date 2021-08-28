紐約市Delta病毒肆虐 飆占陽性病例97%

紐約市Delta變種病毒占陽性病例97%，但感染率、住院率下降。(本報檔案照)

高傳染性的Delta變種病毒持續在紐約市 傳播，目前已占所有檢測陽性樣本的97%，但感染率、住院率接日有所下降，顯示疫情 有減緩跡象；然而，全國疫情依然嚴峻，單日死亡人數首次超過2000人，創下自3月以來最高。

市府數據顯示，自上周以來，全市的感染率下降了7%，與前四周的平均住院率相比，下降了14%；五大區可能逐漸走出因變種病毒導致的連續幾周疫情高峰。

但數據也顯示，紐約市的死亡率略有上升，當局指出，死亡人數是一個滯後指標，正如紐約人在2020年春天看到的那樣，在疫苗 推出之前，死亡率繼續上升，但每天新增病例已基本持平。

聯邦疾病防治中心(CDC)目前仍將紐約市五大區歸為「高傳播」地區，這意味著在10萬居民中，每天仍至少有100人感染；但有三個區的感染率呈現下降趨勢，CDC數據顯示，在過去七天中曼哈頓下降了16.7%、皇后區下降了8.3%、史泰登島下降了13.2%。

病毒傳播速度與疫苗接種率低的地區密切相關；市府宣傳接種疫苗的努力看起來發揮了作用，在一定程度上也得益於對未接種疫苗民眾的限制措施，紐約市8月的每日疫苗接種量，也比7月增加了一倍。

不過，醫療專家說，住院人數需要幾周時間才能穩定下來。

紐約市本周發布的新數據表明，疫苗在預防感染方面非常有效，並在預防重症，甚至死亡方面更具效果。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，未接種疫苗的人很明顯正處於危險之中，接種疫苗的人受到了保護，「我們必須不斷向人們傳遞這些事實。」

市衛生局也指出，最近的數據顯示，未接種疫苗者暴露確診的風險仍比完全接種疫苗的人高3.1倍，而確診後住院的可能性是完全接種疫苗者的13倍。

在紐約以外，全國疫情趨勢則更不樂觀，CDC表示，全美有92%以上的地區都被歸於「高傳播」類別，另外4.16%的地區被認為是「嚴重傳播」地區。

全美26日報告了單日死亡人數至少已達2152，此數字為3月以來最高，上一次超過2000人還要追溯到近六個月之前的3月5日。

醫學專家預測，從現在到12月1日，全國預計將新增近10萬死亡病例，但如果人們願意繼續防疫規則，並在高危地區無論室內外都配戴口罩，死亡人數可能會減少一半。