女童關西雅追思會 多位民代和華人出席

亞當斯出席被撞死女童關西雅的追思會。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)六歲女童關西雅(Tamy Quema Guahiac)日前在戴克高地，不幸被華裔駕駛撞斃；選區包括案發地的多名民選官員日前為關西雅舉行追思會，紐約市 長民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)及多名華人均出席，安慰傷心欲絕的關西雅母親，並譴責魯莽駕駛的開車文化。

關西雅出事的街口與住家僅有幾步之遙，26日晚州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、以及市議員紀思庭(Justin Brannan)在其家門前舉行追思會，現場包括不少華人在內的數十人出席，安慰全程都在哭泣的關西雅的母親。

女童關西雅的母親哭得傷心欲絕。(讀者提供)

亞當斯表示，關西雅只是和母親到公園開心玩耍，誰知返家路途中就因駕駛人員的魯莽被奪走無辜的性命，單是想像就足夠淒慘；大眾應意識到，此類車禍 悲劇已在紐約市成為常態，過去半年124人死於車禍，若照這個趨勢發展，今年會成為自2014年以來交通事故最頻發的一年。

亞當斯認同紐約市警逮捕肇事駕駛、法院對其設下5萬元保釋金的做法，他說，必須嚴懲做錯事的人，才能對社區發出強而有力的信息，起到震攝作用。

數十人出席六歲女童關西雅的追思會。(讀者提供)

郭納德在追思會上忍不住落淚道，每位駕駛都應自覺，不要覺得只是稍違反規定不會出事，出意外後人命在手，難逃責任；「我們要改變魯莽駕駛的開車文化」，進一步立法，通過法律約束駕駛人員，保障社區民眾的安全，否則大家只有一次次聚集在社區的角落向死者默哀。