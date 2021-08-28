不滿高院擋下禁止逼遷令 霍楚：盡快發放租房補助金

最高法院裁決，拜登政府不得延續禁止逼遷令至10月3日，圖為租客在街頭示威維權。(Getty Images)

聯邦最高法院26日晚做出裁決，拜登政府不得延續禁止逼遷令至10月3日，且隨著紐約州 禁止逼遷令在本月底結束，紐約租客 接下來將同時失去聯邦和州府的保護；州長霍楚(Kathy Hochul)27日表示，本周末將和團隊商議舉措，盡快發放疫期租房補助金，並鼓勵更多有經濟困難的租客申請補助。

根據裁決，租客接下來必須出示無法繳納租金的財力困難證明，房屋法院將重新審理相關案件，房東 也可以驅趕租客；據悉，紐約州獲得27億元聯邦租房補助金，但因身分認證和聯繫房東獲得資料的過程不順暢，導致發放緩慢，截至本周只有2億元已發放給1萬5500戶家庭。

紐約租客維權團體正與民選官員洽商，希望將州府禁止逼遷令延至10月、甚至到明年6月；若該目標達成，禁止逼遷令的內容也會再次協商更改。

霍楚表示，爭取援助金早日到帳是當前的頭等大事，「我不要任何藉口和拖延，這筆錢必須馬上發放給申請人」，州府會雇用更多員工，解決阻礙資金發放的問題；紐約州有20萬個家庭符合租金補貼的申請資格，但目前只收到17萬份申請，因此接下來也將鼓勵有需要但還未申請的租客遞交申請。

霍楚本周末會和州參眾議員召開特別會議，就最高法院的裁決研商對策。

紐約市華人小房東則對最高法院的裁決感到寬慰，房東陳昱良表示，理解有些房客的收入確實大受影響，但若態度良好，或願意向房東商議減租，他會考慮配合，共度難關；但在禁止逼遷令之下，不少惡房客有恃無恐，就算有錢也不交租。

陳昱良就將房屋租給外族裔租客，對方不僅拖欠數月租金，還經常叫他負責各種維修，「我們(房東)在疫情期間的經濟也相當困難」；他說禁止逼遷令完全袒護租客，讓很多房東遭受很大損失，最新裁決可避免租客以疫情為藉口故意不交租。