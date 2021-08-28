葛謨出書賺500萬 州議員籲捐給女性權益組織

今年3月，示威者在葛謨的紐約市辦公室前示威，在葛謨自傳的諷刺海報上印上紅手印。(Getty Images)

前紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)出版抗疫回憶錄「美國危機」(American Crisis)一書，估計賺逾500萬元，民主黨籍州眾議員桑塔巴巴拉(Angelo Santabarbara)日前表示，葛謨應交出這筆巨額資金給性騷擾 受害者和女性權益組織，以換取公眾原諒。

葛謨去年在新冠疫情期間聲名大噪，藉此熱度他與隸屬蘭登書屋出版社(Random House)的皇冠出版集團(Crown Publishing Group)簽下書約，出版「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)，以州長角度，講述紐約抗擊新冠肺炎的過程，也在書中分享這段時期內的個人感悟，決策心路歷程和對領導力的看法。

該書在去年10月出版後就衝上暢銷書排行榜，有不少政治評論家認為他藉此書進一步提高在全國影響力，為未來競選總統鋪路。

但今年年初葛謨被接連曝出掩蓋養老院新冠死亡數字及性騷擾等醜聞，並有親近雇員揭露他為人專橫和霸凌，其聲譽急轉直下後請辭，而此書銷售也連帶遭重創。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)除對性騷擾指控調查外，也對「美國危機」是否在撰寫期間不當使用了州府資源進行調查。

桑塔巴巴拉表示，根據紐約法律，在職民選官員不得利用職務之便為自己牟取利益，「顏面盡失的前州長自我推銷書籍的作法就是濫用職權的一個明顯例子。」

他呼籲葛謨將此書所有收益都捐給性騷擾受害者和婦女權利組織；根據葛謨2020年的納稅申報單，去年這本書減其稅務和所有支出淨後的收入為150萬元。

葛謨此前已向聯合之路(United Way)捐贈了50萬元，用於新冠相關的救濟和疫苗接種工作；與此同時，他也向一個信託基金投入了100萬元，受益人為其三個女兒。