紐約客談／選左派當副手 平衡選票還是立場大轉？

州長霍楚 選擇來自哈林區、被視為民主黨 左翼的非洲裔州參議員本傑明(Brian Benjamin)作副州長，立即被保守派及部分中間人士詬病，認為是對迫切希望扭轉治安急劇惡化現狀的民眾的當頭一棒。

44歲的本傑明是民主黨進步派，在州參議會以力推司法改革、嚴控警力出名，支持削減警局經費運動，是限制警力使用的「反鎖喉法案」主要提案人。

該任命決定一出，紐約州共和黨部及保守黨部均發聲明，指本傑明是導致如今治安惡化嚴重的保釋金改革的主要推手之一，表示霍楚的副手之選，顯示對寄望作為溫和派的她能重拳打擊犯罪的民眾的背叛，是對「極左勢力」的妥協。

霍楚雖為民主黨人，但她來自上州保守郡，在任國會眾議員期間，還曾獲全國步槍協會(NRA)只給予保守派民代的「A」級認證；葛謨當年挑選她為競選搭檔，也被民主黨左派詬病她是「共和黨人」。

不過，葛謨此舉被認為是為「平衡選票」，在他自身就能拿到民主黨鐵票倉的基礎上，利用霍楚來爭取更多中間偏右的上州選票。霍楚此次的選擇，同樣也可被視作為明年競選連任鋪路，爭取民主黨鐵票倉和作為進步派山頭的紐約市 選票。

霍楚當了葛謨六年半副手，立場堅定站統一戰線，不再有人質疑她「不夠民主黨」；此次接任州長，溫和派立場讓諸多厭惡極左派豬突猛進的華人對她抱以重望。明顯也是「平衡選票」作用居多的本傑明，是像霍楚當年一樣安心當州長政策的拉拉隊長，還是會反客為主、希望以自己政見影響州長，將是關鍵。

（紐約客談，每周二至周六見報）