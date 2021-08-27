紐約市公校防疫指南 無「網課」選項

紐約市出台公校重開防疫安全指南，包括一旦教室出現確診，未接種疫苗的近距離接觸者需隔離十天等要求。（市長辦公室提供）

紐約市 26日公布公校重開防疫安全指南，包括每兩周對各校10%未接種新冠疫苗 的教職員工和學生進行新冠病毒檢測 ，一旦教室出現確診，未接種的近距離接觸者需隔離十天等要求；市長白思豪(Bill de Blasio)重申，9月13日100萬名學生重返學校，不會提供網課選項。

相比上一學年每兩周對20%選擇線下教學的學生和教職員工進行新冠病毒檢測，新學年每兩周對10%未接種者進行檢測的比率有所下降，白思豪表示，這一規定基於目前全市疫情控制較好、疫苗接種率較高的情況而制定，且距離公校重開還有約三周，預計會有更多人接種。

除戴口罩和保持三呎社交距離外，公校防疫指南要求，一旦教室內出現病毒檢測呈陽性者，所有未接種的近距離接觸者都需要隔離十天，隔離者若在隔離五天後接受病毒檢測結果呈陰性，可以提前返回教室，不需要完成剩下的隔離天數。

若校舍出現群聚感染，教學樓需要關閉十天；隔離期間，小學生會在家通過直播課程學習，高年級學生則只在家完成老師布置的學習任務。

市教育局要求，教師、學校餐廳人員和外部合同工，必須在9月27日前將接種至少一劑疫苗的證明上傳至教育局的疫苗接種統計系統。

此外，教育局進一步完善教室的通風系統，確保每間教室有兩台達到聯邦疾病防治中心(CDC)標準的HEPA濾網空氣淨化器；學生數量過多、難以保持社交距離的學校，將繼續使用戶外空間和校舍內可利用的空間。

白思豪表示，在暑期多種疫苗接種激勵計畫下，從7月4日至今，全市12歲至17歲青少年接種率增加了22%，該年齡段學生有約六成完成接種，超過全國平均水平。

市疫情檢測追蹤小組負責人朗恩(Ted Long)表示，根據去年10月至12月進行一份醫學調查報告結果，紐約市選擇面對面教學的學生和教師群體的感染率極低，來自1594所學校的23萬4132名接受病毒檢測者中，只有986人結果為陽性，僅占0.4%，低於紐約市平均數字，且在校內發現確診後，很少出現進一步的大規模傳播。

朗恩說，若疫苗接種不到位，即便提供遠程教學，也不會緩解疫情的傳播，只要12歲以上學生和所有教職員工都完成接種，12歲以下學生被感染的機率極低。