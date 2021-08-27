美網不強制球迷戴口罩、選手打疫苗 紐約市官員批魯莽

美網公開賽將舉行，今年賽事將滿載觀眾登場。（本報檔案照）

即將登場的美國 網球公開賽(US Open)26日發布防疫規定，不要求入場球迷戴口罩和提供疫苗 接種紀錄，選手也無需接種疫苗即可參賽；此舉引發爭議，紐約市 議會衛生委員會便聲明反對，指出此舉魯莽，要求主辦方美國網球協會(United States Tennis Association)立刻更改口罩和疫苗接種規定。

去年的美網因新冠疫情，停止球迷現場觀賽；本月30日將回歸的賽事恢復100%現場觀眾容量，且觀眾不需戴口罩，也無需提供疫苗接種記錄，甚至入場時也不用測量體溫和填寫防疫調查問卷。

此外，參賽選手及團隊也不要求接種疫苗，並允許自由出入球場和到各地游覽，只要在抵達紐約時及之後每四天接受一次新冠檢測；若為陽性則會被要求隔離十天並退賽。

但此舉引發諸多擔憂，市議會衛生委員會主席李文(Mark Levine)便強烈反對，指出「美國網球協會這項規定是非常魯莽的，應該立刻要求所有觀眾和球員出示疫苗證明並在室內佩戴口罩。」

他表示，美國網球公開賽是紐約經歷新冠疫情以後最大的國際賽事，屆時將有來自世界各地和全國各地的人們參加，大多數的遊客將住在曼哈頓的酒店；如果沒有嚴格的防疫措施支持，這項人流眾多的賽事恐會給全市防疫造成危害。

「我們正處在和變種病毒的生死戰中，如果美國網球協會不採取行動，我們會建議市政府立刻強制他們做出改變。」李文說。

據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，受到Delta變種病毒的影響，當前美國每日新增新冠病例超過15萬，為今年1月下旬以來的最高水平；紐約州日新增均值已破5000例，其中紐約市也破2000例。

「我們的目標不是保證零感染，而是確保不出現大規模的集體感染。」美國網球協會第一副主席兼醫學委員海因琳(Brian Hainline)則說，「這不是美國網球協會的決定，這是紐約市的決定，因為我們是基於聯邦疾病防治中心和市衛生局的要求而制定的規則。」