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紐約客談／單行道硬上馬 華人社區好欺負？

紐約客談

布碌崙8大道社區商家和居民近期不斷行動，阻止市府在該地改建單行道計畫；社區表示，該計畫無論是安全、或解決交通壅堵，均起不到市府預期的作用，

反卻執意要在8大道展開計畫，很大程度就是覺得移民社區好應付、好欺負。

7、8大道分別改建單行道並不是社區反對的原因，而是隨著改建將導致減少近200個車位，並將加建單車道，這對原本就人多車多的8大道社區來說，壅堵情形將更加惡化。

而社區更為不滿的是，在與當局官員交涉過程中，被拒絕面對面會議，讓社區代表感到對方態度傲慢，認為「市府應面對面來體會社區不滿」。

隨著代表該區的民代及社區人士不斷就計畫刨根究底，愈發讓社區感到市府急於達成新建30哩受保護單車道的規畫，而政治力量較弱的移民社區被作為「軟柿子」捏。

社區民眾不解，日落公園6大道、波羅園9、10大道的條件更合適，且未處於繁忙商業區，行人數量很少；從交通安全來看，建單車道是最可行的選擇，卻偏要在已常是水泄不通的7、8大道建，恐會給單車騎士或路人造成交通事故隱患。

因而社區有不少人認為，市府選華社而非相鄰的正統猶太人社區作為建案選址，是因猶太社區與華人社區的政治勢力天差地別。此次事件也給華人社區敲響警鐘，政治參與是權益被重視的根本，華人團結參政、發聲，刻不容緩。

（紐約客談，每周二至周六見報）

8大道 華人 猶太

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