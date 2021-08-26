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紐約市新冠住院者 97%未打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，完全接種的市民當中，僅有0.33%被突破感染，0.02%的人入院治療，最終死亡的人只占0.003%。（市長辦公室提供）
數據顯示，完全接種的市民當中，僅有0.33%被突破感染，0.02%的人入院治療，最終死亡的人只占0.003%。（市長辦公室提供）

紐約市府數據顯示，儘管接種新冠疫苗後仍可能突破感染，但疫苗仍能非常有效地防止感染者重病住院：在完全接種的市民當中，僅有0.33%被突破感染，0.02%的人入院治療，最終死亡的人只占0.003%；相比之下，目前97%的新冠住院者沒打疫苗。

衛生局分析了今年1月至8月的數據得出以上結論，還發現97.3%的死亡病例都是未接種者；且雖然數據包括自6月Delta變種病毒肆虐以來的數據，但大部分數據仍來自於接種率較低以及Delta變種病毒傳播前的時期。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，打疫苗不僅能保命，也能避免住院，這一點是常識底線，「或許你聽到過突破感染案例的傳聞，但大多數傳聞是沒有數據支撐的。」

市長白思豪(Bill de Blasio)說，「儘管有一些突破感染的案例，但底線是疫苗在絕大多數情況下是有效的，能夠防止人們住院、出現重症，最重要的是能夠防止感染者死亡。」

白思豪表示，「目前對疫苗有很多誤解和謠傳，闢謠是我們的責任。」近幾周的數據還顯示，未接種疫苗的人住院的概率，比已接種人士高出13倍，感染的概率則高出三倍。

不過數據也顯示，Delta病毒的傳播的確造成突破感染增加；1月17日至6月26日，全市已接種人士中，只有5543例確診，但到8月7日，這一數字猛增至1萬5000人；同一時期內，新冠住院人數從669人增至1042人，死亡人數從118人增至153人，分別增長36%和23%。

目前，全市成年人的接種率已經接近69%；此前市府公布多項強制接種措施，包括要求市府所有員工接種疫苗或定期檢測二選一，公校教職員工則必須接種。

喬克西還表示，近期的疫情數字應當引起警覺，包括接種人士在內的所有人在室內場所應戴口罩，避免將病毒傳染給未接種人士，如無法打疫苗的兒童。

疫苗 變種病毒 白思豪

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