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籲停止仇視亞裔 義工各地貼海報

記者張晨／紐約報導
市府推廣停止仇視亞裔運動，組志願者在全市多地展開宣導。(記者張晨/攝影)
市府推廣停止仇視亞裔運動，組志願者在全市多地展開宣導。(記者張晨/攝影)

市長社區事務部門(Mayor's Community Affairs Unit)為推廣「停止仇視亞裔運動」(#StopAsianHate Days of Visibility)，從20日開始與全市不同亞裔社區組織合作，鼓勵商家張貼海報並普及報案流程；25日一行人與數名華裔青年志願者來到曼哈頓中城，這裡是許多仇恨犯罪案件的案發地，也是亞裔人口聚集區之一，希望能加強宣導。

市長社區事務部顧問關家活表示，今年以來，中城彷彿成為了亞裔仇恨犯罪的「溫床」，從台灣留學生莫名遭非洲裔女子恐嚇要求「脫掉口罩」，而後又遭以鐵鎚襲擊重創頭部，到菲律賓裔婦女遭遊民當街猛踹後踩頭，都發生在這個區域。

「我們希望更多人能明白現在亞裔社區的艱難處境。」他說，「就在我們不斷進行宣導的同時，涉及亞裔受害者的案件也在繼續發生著」；當日他們也前往曼哈頓史岱文森鎮(Stuyvesant Town)進行宣導，22日有一名亞裔婦女與兩個孩子在此無故遭人辱罵後攻擊。

紐約中華公所中文秘書唐藝表示，團結及保護華人乃至亞裔民眾，不只在華埠，更需在全市範圍內多多推廣；當日公所多名華裔暑期實習生也前來派發傳單和海報，以後也會和市長辦公室合作。

亞裔 曼哈頓 華裔

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