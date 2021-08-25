我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾得普立茲獎 知名戰地記者遭神學士分屍慘死

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

因醜聞去職 葛謨艾美獎遭取消

記者和釗宇／紐約報導
主辦方取消頒給葛謨的艾美獎；圖為去年艾美獎頒獎典禮上，授予葛謨「創始人獎」。（路透）
主辦方取消頒給葛謨的艾美獎；圖為去年艾美獎頒獎典禮上，授予葛謨「創始人獎」。（路透）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)因性騷指控下台，國際電視藝術與科學學院(International Academy of Television Arts & Sciences)24日宣布，取消去年授予葛謨的艾美獎(International Emmy Award)。

去年11月，葛謨獲頒艾美獎「創始人獎」(Founders Award)。該學院當時表示，葛謨州長的111場每日簡報會做得非常好，他將疫情期間各種角色、故事線以及抗疫成功和失敗的故事融入簡報中，讓全世界的民眾都了解最新情況；他提出的「紐約堅強」(New York Tough)口號，也成為抗疫決心的象徵，每日記者會一度成為風靡美國甚至全球的節目。

然而，自那以後葛謨的醜聞不斷爆發，包括性騷擾指控、涉嫌養老院疫情掩蓋以及濫用公權出書等；最終，州檢察長辦公室本月初公布報告，認定葛謨性騷是事實，葛謨最終不堪壓力辭職，23日下台。

就在葛謨辭職後幾個小時，國際電視藝術與科學學院發布聲明，取消頒給葛謨的艾美獎；聲明表示，「國際學院今天宣布，鑒於紐約州檢察長公布的報告，以及葛謨辭任紐約州長，學院決定取消其獲得的2020年度國際艾美獎；葛謨的名字和任何的將相關的簡介，都將被清除出國際學院的任何材料。」

作為演員曾兩獲艾美獎、2018年與葛謨競選州長的辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)發推特嘲笑葛謨，「我和葛謨有何異同點？我們現在都不是州長，但我還有艾美獎。」

葛謨 紐約州 性騷擾

上一則

逾10萬紐約市民 領到100元疫苗獎勵

下一則

紐約首位女州長霍楚就職 下令新學期校園需戴口罩

延伸閱讀

牆倒眾人推 葛謨艾美獎頭銜被撤銷

牆倒眾人推 葛謨艾美獎頭銜被撤銷
紐約州首位女州長 霍楚宣誓就職

紐約州首位女州長 霍楚宣誓就職
葛謨告別不認錯：真相終將水落石出

葛謨告別不認錯：真相終將水落石出
葛謨舊部走人 霍楚面臨人力荒

葛謨舊部走人 霍楚面臨人力荒
紐約客談／葛謨謝幕 溫和派前景不妙

紐約客談／葛謨謝幕 溫和派前景不妙

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺