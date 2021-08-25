因醜聞去職 葛謨艾美獎遭取消

主辦方取消頒給葛謨的艾美獎；圖為去年艾美獎頒獎典禮上，授予葛謨「創始人獎」。（路透）

前紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)因性騷指控下台，國際電視藝術與科學學院(International Academy of Television Arts & Sciences)24日宣布，取消去年授予葛謨的艾美獎(International Emmy Award)。

去年11月，葛謨獲頒艾美獎「創始人獎」(Founders Award)。該學院當時表示，葛謨州長的111場每日簡報會做得非常好，他將疫情期間各種角色、故事線以及抗疫成功和失敗的故事融入簡報中，讓全世界的民眾都了解最新情況；他提出的「紐約堅強」(New York Tough)口號，也成為抗疫決心的象徵，每日記者會一度成為風靡美國甚至全球的節目。

然而，自那以後葛謨的醜聞不斷爆發，包括性騷擾 指控、涉嫌養老院疫情掩蓋以及濫用公權出書等；最終，州檢察長辦公室本月初公布報告，認定葛謨性騷是事實，葛謨最終不堪壓力辭職，23日下台。

就在葛謨辭職後幾個小時，國際電視藝術與科學學院發布聲明，取消頒給葛謨的艾美獎；聲明表示，「國際學院今天宣布，鑒於紐約州檢察長公布的報告，以及葛謨辭任紐約州長，學院決定取消其獲得的2020年度國際艾美獎；葛謨的名字和任何的將相關的簡介，都將被清除出國際學院的任何材料。」

作為演員曾兩獲艾美獎、2018年與葛謨競選州長的辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)發推特嘲笑葛謨，「我和葛謨有何異同點？我們現在都不是州長，但我還有艾美獎。」