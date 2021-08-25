我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾得普立茲獎 知名戰地記者遭神學士分屍慘死

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

紐約首位女州長霍楚就職 下令新學期校園需戴口罩

記者和釗宇／紐約報導
霍楚24日宣誓就任紐約州第57任州長，成為首位女性州長。（州長辦公室提供）
霍楚24日宣誓就任紐約州第57任州長，成為首位女性州長。（州長辦公室提供）

霍楚(Kathy Hochul)24日宣誓就任紐約州第57任州長，創下多個歷史，除了是首位女州長，也是即小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)之後首位不是來自紐約大都會區「下州」地區的州長；她在就職演說表示，將抗擊Delta變種病毒列為首要任務，要求新學期校內都要戴口罩，並將繼續推動新冠疫苗接種，確保所有人都能接種補強針。

霍楚已在24日零時通過宣誓儀式，繼任州長，由州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)監誓；她隨後在24日白天於州府舉行正式就職典禮，並對州民發表談話，表示上任後首要任務是抗擊Delta變種病毒傳播，「沒人希望去年的疫情重演。」

霍楚說，抗疫首先要確保學生能夠安全返校上課；她表示，其團隊一直在和各地學校人員和家長交流，州府將與各地方政府合作，要求所有學校人員須接種疫苗或定期檢測二選一；她已責成州衛生廳下令，要求所有進入學校範圍內的人都必須戴口罩，未來幾天將公布實施細則。

同時，霍楚表示將繼續推動疫苗接種；她說，雖然目前紐約州接種率已經較高，但未接種的人數依然眾多，目前聯邦政府已完全批准輝瑞疫苗投入使用，未來州府將推出更多疫苗接種要求；她還表示，疫苗補強針接種即將鋪開，州府也將做好準備，確保民眾能夠按時接種。

此外，霍楚表示，她已要求州府重修有關性騷擾和操守的相關政策，並表示所有州府機構都必須公布操守執行報告，「透明度將成為我治下新時期州府的標誌；但對我來說，這很簡單，我一直致力於開放、有道德的治理，民眾可以信任。」

霍楚在演講末尾致敬西奧多·羅斯福的著名演講「競技場拼搏的人」(Man in the Arena)，「這是紐約州歷史上首次一名女性進入了競技場，擔任州長；我不會被嚇倒，即便遍體鱗傷，我也會拼盡全力為紐約州民眾做出正確的選擇。」

霍楚表示，抗擊Delta變種病毒列為首要任務，已責成州衛生廳出台校內口罩令。（州...
霍楚表示，抗擊Delta變種病毒列為首要任務，已責成州衛生廳出台校內口罩令。（州長辦公室提供）

紐約州 疫苗 變種病毒

上一則

因醜聞去職 葛謨艾美獎遭取消

下一則

布碌崙地檢：兇嫌絕不會被放歸社區

延伸閱讀

「風險非常高」夏威夷州長籲暫停觀光

「風險非常高」夏威夷州長籲暫停觀光
CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%

CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%
全美最貴租屋市場 紐約平均房租2810元 舊金山2800元

全美最貴租屋市場 紐約平均房租2810元 舊金山2800元
加州州長候選人領先者下戰書 單挑紐森辯論被漠視

加州州長候選人領先者下戰書 單挑紐森辯論被漠視

紐約州長霍楚就任:抗疫是第一要務 將推校內口罩令 擴大接種

紐約州長霍楚就任:抗疫是第一要務 將推校內口罩令 擴大接種

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺