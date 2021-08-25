紐約首位女州長霍楚就職 下令新學期校園需戴口罩

霍楚24日宣誓就任紐約州第57任州長，成為首位女性州長。（州長辦公室提供）

霍楚(Kathy Hochul)24日宣誓就任紐約州 第57任州長，創下多個歷史，除了是首位女州長，也是即小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)之後首位不是來自紐約大都會區「下州」地區的州長；她在就職演說表示，將抗擊Delta變種病毒 列為首要任務，要求新學期校內都要戴口罩，並將繼續推動新冠疫苗 接種，確保所有人都能接種補強針。

霍楚已在24日零時通過宣誓儀式，繼任州長，由州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)監誓；她隨後在24日白天於州府舉行正式就職典禮，並對州民發表談話，表示上任後首要任務是抗擊Delta變種病毒傳播，「沒人希望去年的疫情重演。」

霍楚說，抗疫首先要確保學生能夠安全返校上課；她表示，其團隊一直在和各地學校人員和家長交流，州府將與各地方政府合作，要求所有學校人員須接種疫苗或定期檢測二選一；她已責成州衛生廳下令，要求所有進入學校範圍內的人都必須戴口罩，未來幾天將公布實施細則。

同時，霍楚表示將繼續推動疫苗接種；她說，雖然目前紐約州接種率已經較高，但未接種的人數依然眾多，目前聯邦政府已完全批准輝瑞疫苗投入使用，未來州府將推出更多疫苗接種要求；她還表示，疫苗補強針接種即將鋪開，州府也將做好準備，確保民眾能夠按時接種。

此外，霍楚表示，她已要求州府重修有關性騷擾和操守的相關政策，並表示所有州府機構都必須公布操守執行報告，「透明度將成為我治下新時期州府的標誌；但對我來說，這很簡單，我一直致力於開放、有道德的治理，民眾可以信任。」

霍楚在演講末尾致敬西奧多·羅斯福的著名演講「競技場拼搏的人」(Man in the Arena)，「這是紐約州歷史上首次一名女性進入了競技場，擔任州長；我不會被嚇倒，即便遍體鱗傷，我也會拼盡全力為紐約州民眾做出正確的選擇。」