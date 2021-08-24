紐約州長霍楚就任:抗疫是第一要務 將推校內口罩令 擴大接種

凱西·霍楚(Kathy Hochul)24日宣誓就任紐約州第57任州長，成為首位女性紐約州長。美聯社

原紐約州 副州長凱西·霍楚(Kathy Hochul)24日宣誓就任紐約州第57任州長，成為首位女性紐約州長，創造歷史，她也是繼小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)之後首位不是來自紐約市周邊的州長；她在就職演說中將抗擊Delta變種病毒 列為首要任務，表示將責成州衛生廳出台校內口罩令，並將推動更多人接種新冠疫苗 ，確保所有人都能接種補強針。

霍楚此前她已在24日午夜舉辦私人的宣誓儀式，由州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)監誓；他在就職演說中表示，上任後的首要任務就是抗擊Delta變種病毒傳播，「沒人希望去年的疫情重演。」

霍楚說，抗疫首先要確保學生能夠安全返校上課；她表示，其團隊一直在和各地學校人員和家長交流，州府將與各地方政府合作，要求所有學校人員須接種疫苗或定期檢測二選一；她還將責成州衛生廳下令，要求全州所有學校執行口罩令，未來幾天將公布實施細則。

同時，霍楚表示將繼續推動疫苗接種；她說，雖然目前紐約州接種率已經較高，但未接種的人數依然眾多，目前聯邦政府已完全批准輝瑞疫苗投入使用，未來州府將推出更多疫苗接種要求；她還表示，疫苗補強針接種即將展開，州府也將做好準備，確保民眾能夠按時接種。