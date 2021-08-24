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成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

記者牟蘭／紐約報導
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

紐約市府的最新數據顯示，郵遞編號包括11697的皇后區微風點(Breezy Point)，七天陽性率達全市最高，為12.15%；數據顯示，該區的成人完全接種率已達99%，所有符合接種標準的人士完全接種率達81%，今年5月初的新增染疫人數已經清零，但近兩周疫情指數飆升。

根據市府的官網，位於洛克威(Rockaway)的微風點，14日至20日的七天陽性率達12.15%，為全市最高，遠高於全市平均3.9%的平均陽性率；另一份數據顯示，當地所有成人接種第一劑新冠疫苗，99%的成人完全接種，所有符合接種標準的人士首針疫苗接種率達87%，81%的人士完全接種。

當地的疫苗接種率較高，今年5月9日至15日期間，微風點是該區首個七天沒有任何新增染疫患者的地區，但近期染疫人數持續增加；對此，市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)發言人稱，當地的染疫率雖不斷增加，但仍鼓勵民眾接種疫苗。

市衛生局表示，在過去一個月內，94%的確診患者感染Delta 變種病毒，這種病毒的傳染性更強；但當局強調，新冠疫苗是保護民眾健康的最佳武器，有效防止染疫患者病情加重、住院，甚至死亡，「接種的患者仍有可能染疫，但疫苗為他們提供巨大的保護」。

選區包括微風點的州參議員艾達博(Joseph Addabbo)表示，微風點的發展就是全市、甚至全州的縮影，「我們鼓勵民眾民眾接種疫苗，會盡量保證將疫苗提供給所有民眾」。

涵蓋法拉盛市中心的郵遞編號11355與11354，疫情指數較為平緩，其中郵編11355新增34例，陽性率達2.66%；郵編11354新增30例，陽性率達3.25%。

數據顯示，法拉盛的疫苗接種率高於全市其他地區，其中郵遞編號11355的所有居民接種第一劑疫苗，93%居民已完全接種；郵遞編號11354有89%的民眾接種第一劑疫苗，82%的民眾完全接種。

成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為等待檢測的民眾。(本報檔案照...
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為等待檢測的民眾。(本報檔案照)

疫苗 法拉盛 疫情

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