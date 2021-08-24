葛謨告別不認錯：真相終將水落石出

葛謨離任紐約州長，未來或不再競選公職。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)23日離任，他在提前錄製的告別談話中表示，有關他性騷醜聞的真相終將水落石出，並再度指責州檢察長辦公室的調查報告是「政治攻擊」；葛謨的高級幕僚德羅莎(Melissa DeRosa)表示，葛謨未來不會再競選公職。

有關對他的性騷擾 指控，葛謨說，所有人都有指控的權利，他讚賞指控者的勇氣，「但既然是指控，那就必須認真檢視然後坐實才可以，事實是司法制度的基礎」。

「我理解那些政治壓力、輿論壓力，讓很多人覺得必須很快做出決斷。」葛謨說，「但這是不公平的，事實才是最重要的。」

州檢察長辦公室月初公布報告，認定葛謨對11名女性有性騷擾行為，州眾議會隨即加速彈劾程序；壓力之下，葛謨於兩周前宣布將於23日辭去州長一職。

葛謨說，州檢察長辦公室的報告帶有政治意圖，真相最終會隨著時間推移而水落石出，「我一直是一個鬥士，會一直戰鬥下去，因為這是不公正的。」

哽咽結語：紐約堅強

葛謨說，他愛紐約，服務人民對他來說是首要之務，「所以我認為繼續待在州長職位上對紐約州沒有益處，因為政府必須高效運轉，解決問題。」

葛謨最後祝福即將上任州長的霍楚(Kathy Hochul)和民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)獲得成功，並感謝他的團隊、家人和支持者。

「我希望你們知道，我在任上的每一天都竭盡所能，為民眾服務，這是上帝可鑒的事實。」葛謨在結尾說出抗疫期間的名句「紐約堅強」時，語帶哽咽。

幕僚：未來不再選公職

葛謨的高級幕僚德羅莎發表聲明說，葛謨已連續擔任公職25年，基本上每天24小時連軸轉，「他期待卸任後更多陪伴家庭，會花更多休閒時間去釣魚；他在考慮很多選擇，但沒有興趣重新競選公職。」