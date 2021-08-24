我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美聯社民調：學校口罩、接種疫苗令 6成民眾支持

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

葛謨告別不認錯：真相終將水落石出

記者和釗宇／紐約報導
葛謨離任紐約州長，未來或不再競選公職。（州長辦公室提供）
葛謨離任紐約州長，未來或不再競選公職。（州長辦公室提供）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)23日離任，他在提前錄製的告別談話中表示，有關他性騷醜聞的真相終將水落石出，並再度指責州檢察長辦公室的調查報告是「政治攻擊」；葛謨的高級幕僚德羅莎(Melissa DeRosa)表示，葛謨未來不會再競選公職。

有關對他的性騷擾指控，葛謨說，所有人都有指控的權利，他讚賞指控者的勇氣，「但既然是指控，那就必須認真檢視然後坐實才可以，事實是司法制度的基礎」。

「我理解那些政治壓力、輿論壓力，讓很多人覺得必須很快做出決斷。」葛謨說，「但這是不公平的，事實才是最重要的。」

州檢察長辦公室月初公布報告，認定葛謨對11名女性有性騷擾行為，州眾議會隨即加速彈劾程序；壓力之下，葛謨於兩周前宣布將於23日辭去州長一職。

葛謨說，州檢察長辦公室的報告帶有政治意圖，真相最終會隨著時間推移而水落石出，「我一直是一個鬥士，會一直戰鬥下去，因為這是不公正的。」

哽咽結語：紐約堅強

葛謨說，他愛紐約，服務人民對他來說是首要之務，「所以我認為繼續待在州長職位上對紐約州沒有益處，因為政府必須高效運轉，解決問題。」

葛謨最後祝福即將上任州長的霍楚(Kathy Hochul)和民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)獲得成功，並感謝他的團隊、家人和支持者。

「我希望你們知道，我在任上的每一天都竭盡所能，為民眾服務，這是上帝可鑒的事實。」葛謨在結尾說出抗疫期間的名句「紐約堅強」時，語帶哽咽。

幕僚：未來不再選公職

葛謨的高級幕僚德羅莎發表聲明說，葛謨已連續擔任公職25年，基本上每天24小時連軸轉，「他期待卸任後更多陪伴家庭，會花更多休閒時間去釣魚；他在考慮很多選擇，但沒有興趣重新競選公職。」

葛謨 紐約州 性騷擾

上一則

紐約華人住宅剛上市待售 西語裔租客疑忘關烤箱引大火

延伸閱讀

葛謨發表告別演說 仍拒認錯 「真相終將水落石出」

葛謨發表告別演說 仍拒認錯 「真相終將水落石出」
葛謨：緊急狀態不影響23日準時離職

葛謨：緊急狀態不影響23日準時離職
「柵欄上的海龜」音樂劇 影射葛謨起落 創作者和他有夙怨

「柵欄上的海龜」音樂劇 影射葛謨起落 創作者和他有夙怨
紐約州長葛謨搬出官邸 律師續指性騷報告不實

紐約州長葛謨搬出官邸 律師續指性騷報告不實
葛謨申請退休 每年可領5萬元

葛謨申請退休 每年可領5萬元

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃