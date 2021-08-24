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公校教職工強制打疫苗 9月27日前須至少打一針

記者和釗宇／紐約報導
白思豪宣布，全市公校教職員工必須在9月27日前完成第一劑疫苗接種。（市長辦公室提供）
白思豪宣布，全市公校教職員工必須在9月27日前完成第一劑疫苗接種。（市長辦公室提供）

紐約市公校9月13日即將開學，市長白思豪(Bill de Blasio)23日宣布，全市公校教職員必須在9月27日前接種至少一劑疫苗；他說，此舉料將再提高全市接種率，並保證公校開學後的防疫安全。這也讓紐約市成為全美第一個要求所有公校人員打疫苗的大城市。

市府此前允許公校教師在接種疫苗和定期檢測中二選一，但Delta變種病毒肆虐，讓市府最終決定加碼；數據顯示，目前全市公校員工中約有63%至少接種一針。

白思豪表示，新規涵蓋所有公校人員，除了教師外，還包括保管員、餐廳人員和外部合同工，所有人到9月27日上班時，必須出示通過接種卡或「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，證明至少已打一針，「此舉是為了確保所有人的安全。」新規將以市教育局令的形式出台，取代此前適用於公校的接種、檢測二選一規定；不過，目前市府並未明確懲罰措施，也未公布豁免條件。

白思豪說，市府將即刻與教師工會開始協商，預計可能遭到一些反彈；教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)當日發聲明表示，「教師團體一直支持打疫苗，而且大多數人已經打過；儘管市府聲稱其有推出此項規定的法律權威，但仍有不少細節需要確定，例如醫療豁免條款，這些問題必須和UFT和其他工會談判，甚至可能需要仲裁解決。」

全市公校校長和學監工會(The Council of School Supervisors and Administrators)主席坎尼扎羅(Mark Cannizzaro)則表示，工會在和市府談判時將保護成員的權利和一切利益。

不過，市教育總監波特(Meisha Ross Porter)表示，預計新規不會造成大量教師退休而導致的人手緊缺，「我認為公校人員會去打疫苗，我們的老師在疫情期間一直是英雄，在各個方面都是，打疫苗將是個英雄行為，將能讓孩子們安全返校上課。」

白思豪還暗示，此項新規未來也可能在市府更多部門中施行；而新規出台恰逢聯邦食品暨藥物管理局(FDA)23日完全批准輝瑞疫苗投入使用，白思豪表示，FDA的批准具有重要意義，將減小新規推行的阻力，「我們已經等了很久，這將讓我們在抗疫之路上繼續前進。」

公校 疫苗 白思豪

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