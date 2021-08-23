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亨利來襲 紐約市降雨量創新高 數百航班取消

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長島東部大西洋沿岸的蒙特克鎮，22日遭到熱帶風暴亨利的威力，海浪撲天，沖擊防波堤。(美聯社)
紐約州長島東部大西洋沿岸的蒙特克鎮，22日遭到熱帶風暴亨利的威力，海浪撲天，沖擊防波堤。(美聯社)

氣象部門最新消息顯示，已經降級為熱帶風暴的颶風「亨利」(Henri)，風暴中心22日繞過紐約長島地區，在羅德島州登陸，造成當地四分之三房屋停電；儘管未受風暴中心侵襲，「亨利」仍造成紐約市出現史上最大的單小時降雨量，並造成數百航班取消。

根據國家颶風中心(U.S. National Hurricane Center)22日的消息，「亨利」帶來的陣風風速仍有每小時70哩；而且，在降級為熱帶風暴之前，「亨利」21日晚10時至11時之間，紐約市中央公園觀測站錄得單小時降雨量達到1.94吋，創下有紀錄150年以來新高，而21日也成為紐約市2014年以來降水最多的一天。

熱帶風暴「亨利」給紐約市帶來強降雨。（記者和釗宇／攝影）
熱帶風暴「亨利」給紐約市帶來強降雨。（記者和釗宇／攝影）

熱帶風暴「亨利」給紐約市帶來強降雨。（記者和釗宇／攝影）
熱帶風暴「亨利」給紐約市帶來強降雨。（記者和釗宇／攝影）

強降雨導致在中央公園舉行的「返鄉演唱會」不得不提前結束。（市長辦公室提供）
強降雨導致在中央公園舉行的「返鄉演唱會」不得不提前結束。（市長辦公室提供）

強降雨也導致在中央公園舉行的「返鄉演唱會」(homecoming concert)不得不提前結束，市府22日已取消餐館室外用餐並關閉海灘，北線鐵路全線停運。

同時，「亨利」也造成紐約市和長島地區大量取消多個機場航班；截至22日中午1時，長島麥克阿瑟機場(MacArthur Airport)93%的離港航班取消；甘迺迪機場、拉瓜地亞機場和紐瓦克機場，分別有99、117和213個航班取消，分別占三大機場當日總航班量的11%、23%和22%。

不過，紐新航港局執行總監考頓(Rick Cotton)表示，儘管風暴造成大量航班取消，但紐約市周邊機場不會出現被洪水淹沒的情況，因2012年珊迪颶風後機場已經修建了防洪格擋。

由一級颶風亨利減弱成熱帶風暴，為美東沿岸帶來強風豪雨，積水成災。圖為新澤西州東部...
由一級颶風亨利減弱成熱帶風暴，為美東沿岸帶來強風豪雨，積水成災。圖為新澤西州東部Helmetta地區嚴重積水，義工出動搶救。(Getty Images)

熱帶風暴亨利登陸，麻州新貝德福的Nicholas LeBlanc家門前的一棵樹被...
熱帶風暴亨利登陸，麻州新貝德福的Nicholas LeBlanc家門前的一棵樹被強風吹倒。（美聯社）

圖為康乃狄克州長島灣沿岸的新倫敦市積水嚴重。(Getty Images)
圖為康乃狄克州長島灣沿岸的新倫敦市積水嚴重。(Getty Images)

儘管風暴中心已繞過紐約長島地區，23日下午即將離任的州長葛謨(Andrew Cuomo)仍擔憂，強降雨讓哈德遜河谷地區出現洪水，宣布拜登總統已批准紐約州部分地區進入風暴登錄前的緊急狀態；州府已經在長島、紐約市和哈德遜河谷地區部署更多應急資源。

州府預計，預計強降雨將持續至23日(周一)，長島、紐約市等地的降雨量將達4至8吋，陣風速度仍有可能達到每小時75哩；葛謨說，「亨利」降級為熱帶風暴、風暴中心繞過長島，都是好消息，但他仍呼籲民眾嚴陣以待，「風暴仍有可能造成嚴重損失，威徹斯特郡和哈德遜河谷地區的降雨量可能達到5吋。」

紐約市 熱帶風暴 紐瓦克機場

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