紐約市「五區自行車暢遊」延期一周 報名重開

「紐約市五區自行車暢遊」活動因天氣因素延期，主辦方也延長報名時間。(本報檔案照)

原訂在22日舉辦的「紐約市 五區自行車暢遊」(TD Five Boro Bike Tour)去年受到新冠肺炎疫情而取消後，今年再因颶風警報而延期，將延至29日(周日)舉行，註冊報名時間也一同延長，有興趣但此前錯過報名的截止日期的民眾將可繼續報名參加。

「紐約市五區自行車暢遊」由非營利組織「Bike New York」及市交通局(DOT)聯合舉辦，道明銀行等企業贊助；「Bike New York」從活動收益中，每年為缺乏服務和資源的社區，提供成千上萬名兒童和成人免費的自行車教學，為目前全美最大的免費自行車教育計畫。

今年的路線仍是從曼哈頓下城出發，往北騎至中央公園後再到布朗士 、皇后區、布碌崙 (布魯克林)，最後經維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)抵達終點史泰登島，全長40哩。

如今活動再度受到自然因素而延期，主辦方表示，活動最重要的是參加者的安全，在受到天氣的影響後決定將今年的活動順延一周，至29日舉行，主辦方將會透過電郵或網站公告的方式，提供報名者進一步資訊；與此同時也將註冊報名時間延長，更多資訊可上https://www.bike.nyc/查詢。