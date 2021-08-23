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辦完婚禮派對就起火 皇后區民宅23傷

記者張心／紐約報導
艾姆赫斯特一棟民宅起火，造成至少23人受傷。（Citizen視頻截圖）
艾姆赫斯特一棟民宅起火，造成至少23人受傷。（Citizen視頻截圖）

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)一棟民宅22日上午突發大火，至少23人受傷，包括小孩；目擊民眾表示，十幾名被困人員被迫跳窗逃生，而該住宅事發前剛辦完徹夜的婚禮派對，誰料派對結束僅數小時就發生火警。

消防局表示，在22日(周日)上午7時44分許報警，位於皇后區艾姆赫斯特漢普頓街(Hampton Street) 41-46 號的一棟民宅發生火災，近60名消防員趕到現場、多部消防車趕到，在8時29分控制住了火情。

根據消防局信息，火災導致至少23人受傷，包括一名消防員；傷者均已被送往醫院救治，其中一人傷勢嚴重；消防局沒有透露傷者身分，有目擊者看到現場緊救人員為一名穿著睡衣的幼兒提供治療。

具體失火原因目前仍在調查中，疑為煤氣洩漏導致；失火民宅住戶事發前一晚舉行了婚禮派對，據「紐約郵報」報導，新婚夫婦的家人伊麗莎白·阿爾塔米拉諾(Elizabeth Altamirano) 和帕特拉克·法賈多(Patrak Farjado) 說，他們一直在住所慶祝，直到凌晨4時結束，當一聲巨響發生時，大家正在屋內睡覺。

「我看到十幾個人從最高層的窗戶跳下來，倒在地面上，有些還受傷了。」鄰居邁克·波卡爾(Mike Paucar)說，「他們只能打破頂樓窗戶的空調往外跳，因為其他樓層的窗戶都被金屬安全欄封死了。」

另一位鄰居桑德拉·阿爾瓦雷斯(Sandra Alvarez)則表示，她是在聽到一位年長婦女和孩子們的尖叫聲後才知道出了事，「她一直在呼救，喊著孩子們、孩子們、孩子們，快來幫忙把孩子們救出來！」阿爾瓦雷斯還說，「我當時被嚇呆了，以為在看電影，他們臉上都是灰，真是太可怕了！」

據阿爾瓦雷斯拍下的火災現場視頻顯示，火焰吞噬了房子的後半部分，一名婦女在逃生後哭著安慰兩個小孩。

新婚夫婦的家人杰斐遜·阿爾塔米拉諾(Jefferson Altamirano)說，新婚丈夫曾三次跑回去救孩子們，「他說他跑了三趟才沖回房屋，過程都是煙霧，非常艱難。先抱出嬰兒，再進房間接繼子。」阿爾塔米拉諾回憶，「在派對DJ離開之前，我們都玩得很開心，本來計畫今天繼續婚禮的慶祝，但現在沒辦法了。」

根據地產網站信息，起火房屋在本月11日才剛掛牌上市代售，不料沒多久就遭此厄運。

艾姆赫斯特一棟民宅起火，造成至少23人受傷。（Citizen視頻截圖）
艾姆赫斯特一棟民宅起火，造成至少23人受傷。（Citizen視頻截圖）
艾姆赫斯特一棟民宅起火，造成至少23人受傷。（Citizen視頻截圖）
艾姆赫斯特一棟民宅起火，造成至少23人受傷。（Citizen視頻截圖）

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