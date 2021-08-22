颶風襲長島 停電噩夢恐重演

颶風亨利襲擊長島，恐造成部分地區斷電七到十天；圖為PSEG電力公司去年熱帶風暴伊賽亞斯後搶修。(本報檔案照)

颶風 亨利(Henri)周末登陸長島 ，最高風速達每小時75哩，並帶來強風、暴雨；PSEG電力公司預估影響嚴重，部分地區恐停電七到十天，納蘇郡郡長呼籲當局重視此長期未解的電力供應問題，當地的華人居民也擔心，再度經歷前次風災斷電近半個月的噩夢。

PSEG電力公司表示，已對此次颶風做好準備，承諾不會出現去年熱帶風暴 伊賽亞斯(Isaias)狀況，「電腦與其他系統已經升級、加強並測試」，並增派2000名工作人員待命，「預計長島東部將面臨最嚴重的災情與影響」。

長島傑瑞柯(Jericho)居民周珊迪(Sandy Zhou，音譯)表示，2012年超級颶風珊迪(Sandy)讓她家停電20天，去年熱帶風暴伊賽亞斯讓她又經歷14天停電，只能依靠小型發電機維持家中冰箱與電燈，家裡網路中斷，只好到公司上班。

這次她只儲存適量的食物，期盼自家別再斷電；對於電力公司預計停電七到十天，她表示不能接受，「我按時付電費，停電會打亂所有居民的生活，就算只有一天，也會帶來極大不便」。

PSEG指，此次颶風可能帶來比預想更嚴重的破壞，21日晚登陸長島，到22日中午風暴影響最強；搶修員工已為強風帶來的碎片、倒樹與線路中斷做準備。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)21日連發兩封聲明，要求PSEG電力公司派遣更多員工解決停電威脅，「長島一直在為緊急處理風災做準備，無法接受PSEG至少需要七到十天重啟電力的說法」。