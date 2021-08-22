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儲存食物防颶風 紐約華社超市現人潮

記者牟蘭金春香顏潔恩／紐約報導
颶風來襲，法拉盛的多間超市21日迎來大量顧客。(記者牟蘭／攝影)
颶風來襲，法拉盛的多間超市21日迎來大量顧客。(記者牟蘭／攝影)

因應亨利颶風來襲，紐約華社許多超市21日出現大量顧客提早採購，以備不時之需，也有店內冷凍食品出現缺貨狀況，業者指當日生意比上周末增加至少40%，「從早到下午一直在排隊」。

華埠新中華超市收銀員林女士表示，華埠居民一般不會集中在周末買菜，但21日下午明顯人流增多，想必是大家看到颶風來襲的消息，都來多囤點食物，當天還增開一個收銀台。

Trader Joe's超市不少冷凍櫃內和貨架上的商品都所剩無幾。(記者金春香／...
Trader Joe's超市不少冷凍櫃內和貨架上的商品都所剩無幾。(記者金春香／攝影)

下東城格蘭街(Grand St.)的Trader Joe's超市，不少冷凍櫃內和貨架上的商品都所剩無幾，家住附近、每周都來採購的周艾倫說，雖然已經預料到會有更多人當天出來購物，但看到很多空貨架還是令他吃驚，他說其實並不是家裡沒有吃的，但聽到颶風將登陸，覺得還是多囤點東西安心，尤其是零食，這樣如果因風雨無法出門，看劇、打遊戲也開心。

法拉盛中美超市的經理吳建錫表示，礦泉水、米、麵粉還有速食食品較受民眾的青睞，當日銷量成倍增長。從長島驅車至法拉盛購物的吳Andy表示，得知長島恐成為重災區後，購買大量的生活必需物資，因擔心長島停電，主要採購礦泉水與方便麵。

布碌崙(布魯克林)8大道華社，一般情況下傍晚時分人潮開始減少，但直到下午5時左右，仍有許多居民拖著購物車到超市採購，街道擁擠。日落公園的陳先生表示，暴雨出行不便，於是趁早採購需要的食品，22日就待在家中，確保安全。

於皇后區開中餐館的陳鴻博表示，一般天氣不好時外賣生意都比較好，隔天一大早就要開車到餐館做準備；他表示在暴雨天氣中出行，外賣郎最辛苦，所以當天也會補貼多一點錢給他們。

8大道超市前人潮不斷。(記者顏潔恩╱攝影)
8大道超市前人潮不斷。(記者顏潔恩╱攝影)
颶風來襲，法拉盛的多間超市21日迎來大量顧客。(記者牟蘭／攝影)
颶風來襲，法拉盛的多間超市21日迎來大量顧客。(記者牟蘭／攝影)

長島 颶風 華埠

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