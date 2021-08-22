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疫情下新手媽媽易憂鬱 紐約兒童中心提供解方

記者顏潔恩／紐約報導
非營利機構紐約兒童中心21日在布碌崙返校日活動中推介新項目。(記者顏潔恩╱攝影)
非營利機構紐約兒童中心21日在布碌崙返校日活動中推介新項目。(記者顏潔恩╱攝影)

新冠疫情下懷孕或剛生小孩的母親，可能經歷比普通時期更大的創傷及壓力，對此非營利機構紐約兒童中心(The Child Center of NY)推出新的項目，針對有情緒障礙或是新手媽媽提供心理輔導，幫助她們渡過低潮期。

布碌崙(布魯克林)紐約親子互助會21日舉行返校日活動，紐約兒童中心是其中參與的組織之一；該組織項目副主任黃峰滔表示，許多研究顯示母親患有產後憂鬱症已成為普遍的情況，若孕期遇到的困難愈多，母親產後憂鬱的機率也愈高。

在疫情之下，媽媽的壓力和受到的創傷可能比平常時期來得更多，例如坐月子時為了防疫，不能有社交活動等，造成內心的封閉；若母親本身情緒出現障礙，就很難顧及到胎兒的健康，繼而影響其心理和生理。

為此紐約兒童中心近期推出最新的項目，關注剛生孩子的母親以及嬰兒的健康，除提供心理諮詢外，舒緩母親的負面能量外；還會有專家在身旁，親自示範如何與嬰兒互動，家長學會後回家就能正確引導孩子，有助他們的身心發展。

紐約兒童中心目前是紐約市唯一提供該服務的非營利機構，中心設於皇后區法拉盛，但依患者的個別情況，可能安排來往布碌崙接送；有需要的家庭可積極聯繫，電話(929) 456-7956，電郵[email protected]

紐約市 布碌崙 疫情

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