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疫期不敢上醫院 兒童常規疫苗接種數字下降

記者金春香／紐約報導
開學日近，家長應保證孩童按教育局和學校要求接種相關疫苗。(美聯社)
開學日近，家長應保證孩童按教育局和學校要求接種相關疫苗。(美聯社)

開學腳步近，因新冠疫情，民眾減少上醫院，今年紐約市兒童接種常規傳染病疫苗數量比2019年低16%，其中麻疹、流行性腮腺炎及風疹(MMR)的兒童接種比率首次低於90%，市衛生局提醒家長確保孩童接種所需的常規疫苗。

市衛生局數據顯示，從年初至本月14日，18歲以下紐約市兒童和青少年接種疫苗數字，比2019年同期下降16%，今年全市共施打140萬劑，而2019年同期則施打170萬劑，其中2至18歲兒童疫苗接種數字下降幅度，高於兩歲以下兒童，前者減少17%，後者少15%。

此外，過去一年多，尤其是去年新冠疫情爆發初期的幾個月內，看兒科的數字也出現下降。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，在大家都關注新冠疫苗接種的同時，也應該確保及時接種其他必要的疫苗，作為一名父親，他深知每年帶孩童體檢、以及確保按時接種所有常規疫苗的重要性，提醒有需要的家長盡快與兒科醫生預約。

常規疫苗包括麻腮風(MMR)、百白破(DTap)、乙型肝炎(Hepatitis B)、乙型流感嗜血桿菌(Hib)、脊髓灰質炎(Polio)、13價肺炎球菌結合(PCV)、水痘(Varicella)、腦膜炎球菌結合疫苗(MenACWY)和人乳頭瘤病毒(HPV) 。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)預防接種諮詢委員會(ACIP)的常規疫苗接種安排表，應確保兒童施打能抵抗麻疹和百日咳的疫苗；此外隨著學校秋季重開，家長們也應保證孩童按教育局和學校要求接種相關疫苗。

衛生局表示，家長最好和家庭醫生聯繫，查看孩童是否未施打某種常規疫苗，若無法在一般兒科醫生處預約接種，民眾可以前往衛生局旗下的Fort Greene Health Center疫苗接種中心，不論移民身分，四歲以上孩童都可以獲得免費或低價疫苗接種；除該中心外，家長也可以致電(844)NYC-4NYC查詢其他低價格接種點。

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