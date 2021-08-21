紐約州長葛謨搬出官邸 律師續指性騷報告不實

紐約787公路一座看板，倒數州長葛謨離職日期。(美聯社)

還有三天卸任，州長葛謨 (Andrew Cuomo)20日開始將物品從州長官邸搬出，同日，其律師格拉文(Rita Glavin)表示，下周將要求州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室，在此前公布的性騷擾 指控報告中，加入有利於葛謨的證據，並再次指報告中的多處內容與其獲得的一手資料不符。

多輛搬家公司卡車20進出州長官邸。(美聯社)

葛謨任期將於23日(周一)晚11時59分結束，繼女兒搬出官邸後，20日U-Haul卡車出現在官邸前，搬運葛謨物品。

多輛搬家公司卡車20進出州長官邸。(美聯社)

格拉文20日召開記者會，稱將於下周要求州檢察長在3日發布的168頁調查報告中，加入葛謨方面的證詞，此外也會向州議會司法委員會提交葛謨方面證詞內容，雖然州議會已決定停止對葛謨彈劾 ，葛謨此舉是為確保司法委員會之後發布的彈劾調查報告的全面性。

葛謨高級顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)20日也在「紐約每日新聞」(NY Daily News)撰文，稱葛謨的性騷擾指控是被冤枉，州檢察長的報告是謊言。

格拉文20日延續此前幾次記者會上挑出報告不準確之處的做法，指報告中一不具名女子稱與葛謨合照時遭他輕拍和揉臀部，但在該女子發送的一封講述該事件的電郵中，她則寫道「記得州長是用手掌碰了她的臀部」，而不是「揉臀部」，格拉文將要求詹樂霞改正報告內的語句。

多輛搬家公司卡車20進出州長官邸。(美聯社)

此外格拉文再次對最早揭發葛謨行為的前助手博一嵐(Lindsey Boylan)的可信度提出質疑，稱博一嵐的證詞顯然帶有政治動機；格拉文還說，此前匿名告發葛謨有襲胸等性侵行為的州府員工卡米索(Brittany Commisso)，表示去年11月被襲胸的說法，與州長辦公室記錄的其進入葛謨辦公室日期不符。

工作人員20日將物品從州長官邸搬出。(美聯社)

格拉文也將提交有關第二名出面指控的前州府員工班奈特(Charlotte Bennett)可信度的最新信息，但出於對她的尊重，無法透露具體信息；也會進一步要求州檢察長提供更多匿名接受調查者的個人信息。

詹樂霞辦公室發言人回應，該調查全面、徹底，沒有受任何外部因素干擾，鑑於眾多針對州長行為的指控，其辦公室認為不應該繼續回應這些毫無根據的攻擊，「我們不能讓性騷擾受害者繼續因無休止的攻擊和謊言而再受創傷。」

州眾議員金兌錫19日發函州主計長，指葛謨因私人關係給予Kivvit公關公司豐厚利潤合約，希望主計長調查。