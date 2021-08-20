亞裔撿紙屑遭毆、遞口罩挨揍…亞美聯盟譴責仇恨犯罪
紐約市近期又發生多起涉嫌仇恨犯罪的攻擊亞裔案件，亞美聯盟(Asian American Federation)19日與多名民選官員在曼哈頓下城集會，呼籲各級政府繼續為打擊仇恨犯罪提供資源和經費，並邀請曾遭攻擊的受害者講述經歷。
亞美聯盟行政總監姚久安表示，雖然近期仇視亞裔犯罪的相關報導已不再是媒體的關注重點，但針對亞裔的仇恨犯罪數字仍在增加，一旦拜登政府發布有關新冠病毒起源的調查報告，無論報告是否將武漢定為起源地，預計亞裔會面臨新一波的仇恨衝擊。
根據市警上月發布的數據，亞裔為受害人的仇恨犯罪案比去年同期增加363%；根據「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)本周發布的全國性報告，紐約是仇恨亞裔犯罪數量第二多的城市。
上月27日晚在華埠被無故襲擊的華裔退休教師陳惠玲(Minerva Chin)表示，她在華埠和小義大利區生活了一輩子，從未想到仇恨犯罪會發生在自己身上，68歲的她雖然已經退休，但仍活躍在暑期教學中，由於白天一直待在室內，她每晚都會出門在附近走動、鍛鍊身體，從未感到過害怕。
非常重視環境保護的陳惠玲，在案發時看到街上有紙片，就蹲下身子打算撿起，但突然被一男子衝自己右太陽穴打了一拳，她瞬間失去意識摔倒在地，等她被路人扶起時，攻擊者已經跑遠，她迅速報案，目前警方仍在追緝嫌犯。
本月10日在地鐵上向一對未戴口罩的夫婦遞送口罩，卻遭辱罵毆打的菲律賓裔護士摩尼斯(Potri Ranka Manis)表示，疫情期間她堅持在前線救治新冠病患，也常在地鐵上向人贈送口罩，10日她聽到地鐵內播放乘客應戴口罩的廣播後，看到身邊一對非洲裔夫婦和孩子都沒戴口罩，便上前贈送，但二人卻用污穢字眼辱罵摩尼斯，還毆打她的面部，摩尼斯本想回擊，但念在對方帶著孩子而作罷。
摩尼斯表示，這種仇恨行為也是一種嚴重的心理健康問題，她認為拘捕攻擊者沒有必要，但應給予心理治療，讓他們定期與心理醫生交談。
國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也參加集會，表示會堅定與亞裔社區站在一起，對抗歧視和攻擊；他指出，「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)已簽署成法，給予司法部更多資源和權限，加速審查與新冠疫情相關的仇恨犯罪，與地方社區組織合作打擊仇恨犯罪，協助地方執法機構提供多語言的在線舉報系統等；大家應攜手對抗一切仇恨犯罪，保證所有少數族裔的安全。
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