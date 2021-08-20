亞裔撿紙屑遭毆、遞口罩挨揍…亞美聯盟譴責仇恨犯罪

陳惠玲(發言者)講述月前遭攻擊經歷，稱在華埠生活一輩子沒想到會發生在自己身上。(記者金春香／攝影)

紐約市近期又發生多起涉嫌仇恨犯罪 的攻擊亞裔 案件，亞美聯盟(Asian American Federation)19日與多名民選官員在曼哈頓下城集會，呼籲各級政府繼續為打擊仇恨犯罪提供資源和經費，並邀請曾遭攻擊的受害者講述經歷。

亞美聯盟行政總監姚久安表示，雖然近期仇視亞裔犯罪的相關報導已不再是媒體的關注重點，但針對亞裔的仇恨犯罪數字仍在增加，一旦拜登政府發布有關新冠病毒起源的調查報告，無論報告是否將武漢定為起源地，預計亞裔會面臨新一波的仇恨衝擊。

聯邦參議員舒默表示，他會堅定與亞裔社區站在一起對抗歧視和攻擊。（記者金春香／攝影）

根據市警上月發布的數據，亞裔為受害人的仇恨犯罪案比去年同期增加363%；根據「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)本周發布的全國性報告，紐約是仇恨亞裔犯罪數量第二多的城市。

上月27日晚在華埠被無故襲擊的華裔退休教師陳惠玲(Minerva Chin)表示，她在華埠和小義大利區生活了一輩子，從未想到仇恨犯罪會發生在自己身上，68歲的她雖然已經退休，但仍活躍在暑期教學中，由於白天一直待在室內，她每晚都會出門在附近走動、鍛鍊身體，從未感到過害怕。

非常重視環境保護的陳惠玲，在案發時看到街上有紙片，就蹲下身子打算撿起，但突然被一男子衝自己右太陽穴打了一拳，她瞬間失去意識摔倒在地，等她被路人扶起時，攻擊者已經跑遠，她迅速報案，目前警方仍在追緝嫌犯。

本月10日在地鐵上向一對未戴口罩 的夫婦遞送口罩，卻遭辱罵毆打的菲律賓裔護士摩尼斯(Potri Ranka Manis)表示，疫情期間她堅持在前線救治新冠病患，也常在地鐵上向人贈送口罩，10日她聽到地鐵內播放乘客應戴口罩的廣播後，看到身邊一對非洲裔夫婦和孩子都沒戴口罩，便上前贈送，但二人卻用污穢字眼辱罵摩尼斯，還毆打她的面部，摩尼斯本想回擊，但念在對方帶著孩子而作罷。

菲律賓裔護士摩尼斯講述自己在地鐵上贈與他人口罩卻被辱罵毆打的經歷。(記者金春香／攝影)

摩尼斯表示，這種仇恨行為也是一種嚴重的心理健康問題，她認為拘捕攻擊者沒有必要，但應給予心理治療，讓他們定期與心理醫生交談。

國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也參加集會，表示會堅定與亞裔社區站在一起，對抗歧視和攻擊；他指出，「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)已簽署成法，給予司法部更多資源和權限，加速審查與新冠疫情相關的仇恨犯罪，與地方社區組織合作打擊仇恨犯罪，協助地方執法機構提供多語言的在線舉報系統等；大家應攜手對抗一切仇恨犯罪，保證所有少數族裔的安全。