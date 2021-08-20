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紐約客談／公校不開放網課 市長面子問題？

紐約客談

距紐約市公校開學還有三周；然而，Delta變種病毒依然肆虐全市、確診病例和住院人數攀高，市府依然穩坐釣魚台，不厭其煩地強調公校復課沒問題，一定安全。

毫無疑問，在能夠確保安全的情況下，學生到校上課的教學效果，一定遠勝於網課，立下恢復返校上課的目標是正確的，但一切應該基於保證師生防疫安全的前提下。

市府的保證防疫安全的承諾真的靠譜嗎？其實取決於有沒有公布清楚的防疫政策，因為只有防疫規定清楚，學校和家長才知道遇到那種情況該怎樣處理，心裡才能有底。

但市府恐怕仍未滿足市民的期待；近期民代也頻頻發聲，質疑市府準備工作不足，仍未公布清楚的防疫規定；而且，即使最終能夠公布，但疫情發展方向，目前看來仍不可控；很難理解，既然疫情不可控，為什麼市府一再拒絕提供遠程課的選項？因為即便市府對保證公校安全有多大信心，仍會有一部分人覺得不安全，認為應有選擇上網課的權利。

市府在之前疫情緩解之時已誇下海口，說公校一定安全復課，因為抗疫已經成功，但設了遠程課在政治上不利：如果真的抗疫成功，公校安全，自然不會有多少人選遠程課；但若很多人報名遠程課，如同大家不信任公校防疫？說明抗疫不成功？市府若始終不在遠程課問題上鬆口，只能說明這件事已經政治化，面子大於一切。

紐約客談，每周二至周六見報。

公校 防疫 疫情

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