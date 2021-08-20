聯成公所全數議員通過罷免主席 梁漢本：遭打壓

32名聯成公所議員19日在勿街前召開議員大會，一致通過免除主席梁漢本在公所的職務。(議會提供)

美東聯成公所19日在勿街(Mott St.)公所前召開議員大會，32名議員一致通過免除主席梁漢本在公所一切職務，前任主席蕭貴源任代理主席、現任財政何茂林代理樓業主任，直至選出新主席；面對指控，梁漢本表示遭不公平打壓，將與律師商討後續處理。

當天大會由顧問蕭貴源主持，他表示，議員大會依照章程舉行，但梁漢本規避議員質詢，將公所大門上鎖，導致議員無法進入；「聯成公所為全體會員共有，非梁漢本私人財產，此種獨裁專制行為無法無天」。

多位與會議員發言表示，梁漢本任職後違反章程，「以暴力破壞選舉程序」、干預顧問職員審查權、拒絕執行議員大會通過議案，及將聯成萬元公款視為私有，撥入紐約 中山同鄉會戶口，並多次污衊個別議員，阻撓公所樓業租務等行為，已難適任此職。

經議員提議、附議及投票 ，當天與會的32名議員一致舉手通過，免除梁漢本職權，現場並由律師見證。

議員大會通過由前主席蕭貴源代理主席，處理公所會議並代表出席僑社活動，選出現任財政何茂林為代理樓業主任，整頓公所舖位租賃、穩定公所財政收支。

梁漢本接受本報採訪時，對於議員指控，他說：「每一件事情都是打壓我，對我非常非常不公平。」

他依照議員指控逐點解釋，其中公款視為私用，他說，自己將聯成主席每個月1000元薪水捐給中山同鄉會，「我的薪水，我喜歡捐給誰、捐給哪個公所，是我的自由，這個錢我一毛都沒有帶回家過。」

梁漢本表示，在華埠 社區多年，「不求名義、不求自己的利益」；當初眾人推選他擔任聯成主席，他也推拖了兩年，「我不想當魁儡被人擺布，知道當主席會得罪很多人，但後來還是為幫助聯成決定出來做事。」

19日的會議，梁漢本在日前發布通知，質疑合法性，也表示將於20日與律師商討後續處理方式。