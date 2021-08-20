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紐約州日增病例破5000…葛謨再促打疫苗：對抗Delta仍有效

記者和釗宇／紐約報導
全州日新增新冠肺炎自今年4月以來首次突破5000例。(美聯社)
全州日新增新冠肺炎自今年4月以來首次突破5000例。(美聯社)

紐約州新冠肺炎單日新增確診數，18日有5138例，為今年4月以來首次突破5000例，新冠住院人數本月以來已暴增146%，州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲民眾盡快接種疫苗；州衛生廳研究顯示，現有疫苗對預防Delta變種病毒依然有效，可將住院率降低90%以上。

全州日新增新冠肺炎自今年4月以來首次突破5000例。(美聯社)
全州日新增新冠肺炎自今年4月以來首次突破5000例。(美聯社)

根據州府數據，全州新冠住院人數升至1937人，比8月1日增長146%，也創下5月10日以來新高；同時，加護病房人數、插管治療人數也持續增長，18日死亡17人。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，紐約州近78%成年人至少接種一針，超過七成成年人完全接種；葛謨呼籲盡快接種，「不打疫苗就是將自己、社區和親人置於感染新冠的危險境地，尤其是Delta變種病毒肆虐的情況下。」

全州日新增新冠肺炎病例自今年4月以來首次突破5000例，研究顯示，現有疫苗對預防...
全州日新增新冠肺炎病例自今年4月以來首次突破5000例，研究顯示，現有疫苗對預防Delta變種病毒依然有效。(州長辦公室提供)

儘管Delta病毒讓接種疫苗後突破感染的概率增加，但CDC和州衛生廳日前公布的研究顯示，現有疫苗仍能有效抵抗Delta病毒，保護率預計為80%；雖然針對Delta病毒的保護率不如原型病毒，紐約大學全球公衛學院教授希爾頓(Cheryl Healton)表示，任何有效率高於79%的疫苗，都可說非常有效。

另外，研究數據顯示，若打過疫苗後感染，住院概率根據不同年齡段也將降低92%到95%；紐約市大公衛學院院長莫漢德斯(Ayman El-Mohandes)表示，「如果沒打疫苗被感染，住院的可能性是打過疫苗的十倍。」

全州日新增新冠肺炎自今年4月以來首次突破5000例。(美聯社)
全州日新增新冠肺炎自今年4月以來首次突破5000例。(美聯社)

此前，紐約州府已要求所有公務員接種疫苗或定期檢測，醫療機構人員則必須接種，市府也推出各種強制接種和鼓勵接種舉措；數據顯示，紐約全市五區的疫苗接種速率已經比夏天低點時增80%。

疫苗 紐約州 Delta病毒

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