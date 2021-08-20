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鞏固溫和派 彭博將為亞當斯辦籌款會

記者洪群超／紐約報導
亞當斯持在選戰中續鞏固溫和派形象，吸引中間選票。(美聯社)
亞當斯持在選戰中續鞏固溫和派形象，吸引中間選票。(美聯社)

民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)再獲強力支持，前市長、億萬富翁彭博(Mike Bloomberg)將為他舉行籌款會，並不吝對其溢美之詞；亞當斯的溫和派形象也不斷鞏固，要與在紐約實力漸強的「進步派」畫清界線。

分別以共和黨、民主黨和無黨派身分連任三屆市長的彭博在卸任後，與繼任者、「進步派」市長白思豪(Bill de Blasio)水火不容；白思豪競選市長時，就以反彭博的立場為主要政見，不斷抨擊彭博。

預計可在11月普選中輕取共和黨對手、成為下任紐約市長的亞當斯，雖然出身藍領，和彭博作為億萬富翁菁英背景完全不同，但二人同為中間派，關係融洽，彭博在民主黨初選中雖未背書任何參選人，但據Politico報導，他在排序複選投票中，將首位投給亞當斯。

二人關係日前更進一步，彭博日前表示，將於9月15日為亞當斯的普選舉行籌款早餐會，並建議所有受邀者向亞當斯捐款最高額的2000元；彭博在籌款會邀請函中寫道，「紐約市要從新冠疫情中恢復，在五區創造高薪工作機會是重中之重」，而「我相信亞當斯能做到，我期待能為他勝選市長盡一分力。」

獲得在商界和民主黨、共和黨中間派中頗有威望的彭博的支持，讓亞當斯作為民主黨溫和派的形象得以再度強化，有助能在普選中贏得中間派和共和黨溫和派的選票，戰勝共和黨對手。

亞當斯在初選獲勝後，就不斷與在紐約風頭日盛的民主黨極左派畫清界線，不點名地喊話要將民主黨從國會眾議員歐凱秀·柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等「社會主義者手中奪回」，表示溫和派才應該成為民主黨主流，「你們看看我，看到的是民主黨的未來。」

日前，亞當斯甚至還獲得共和黨市議員烏力希(Eric Ulrich)的背書支持及為他舉行籌款會；亞當斯在多位共和黨及保守派人士參加的籌款會上表示，作為民主黨候選人，他的競選要反對黨內的「社會主義人士」，「開啟重新奪回市政控制權」。

亞當斯 民主黨 共和黨

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