罹癌華醫接種補強針 對抗病毒增信心

華裔醫生姜明偉(左)日前在長島接種莫德納疫苗補強針。(長島北岸醫院提供)

五年前確診罹患末期肺癌的華裔醫生姜明偉(David Chiang)，去年因為新冠疫情 ，只能在家「避疫」，線上問診，直到疫苗 問世，生活才恢復正常，他日前接種補強針，讓自己安心；他也鼓勵大眾接種，「第三針比第二針副作用大，但兩天後症狀都沒了」。

長島北岸醫院(Northwell Health Hospital)下屬的北岸癌症中心(Northwell Health Cancer Institute)，日前為罹患肺癌五年的姜明偉與81歲的癌患瑪吉(Arthur Magee)接種莫德納 (Moderna)補強針，接種過程通過媒體轉播，鼓勵有免疫系統缺陷及罹癌者盡快接種。

姜明偉(右一)日前接種莫德納疫苗補強針，前排為瑪吉。(長島北岸醫院提供)

婦產科醫生姜明偉19日接受本報採訪時表示，他接種加强針，除讓自己有強大的「武器」對抗病毒外，也想藉機鼓勵大眾接種，更希望通過華人在主流媒體現身，產生正面影響，促進社區和諧。

華裔醫生姜明偉(右)日前在長島接種莫德納疫苗補強針。(長島北岸醫院提供)

相較前兩針，他說第三針副作用較大，左臂更疼，身體疲憊，連續兩天發燒、體溫達華氏101度，但所有症狀在48小時內消失，「與感染新冠病毒相比，這些副作用不算什麼」。

姜明偉說，他於五年前因連續咳嗽三個月，接受CT肺癌篩檢，從不抽菸的他竟確診罹患肺癌四期；但他通過靶向藥物治療與樂觀的心情，並沒讓癌症影響正常生活，除了工作外，還堅持社區服務，並在多處演講，鼓勵癌友勇敢面對病情。

婦科醫生姜明偉日前接種莫德納疫苗補強針，接種疫苗兩天後副作用完全消失。(姜明偉提供)

去年3月疫情爆發後，他改為遠程問診，三個還在上學的孩子選擇遠程教育，防止把病毒帶回家中；新冠疫苗授權緊急使用後，他於去年12月接種首針莫德納疫苗，今年1月接種第二劑。

接種了兩劑，他的生活逐漸恢復正常，疫情趨緩時，曾與家人外出用餐；但近期Delta變種病毒爆發，讓他再度擔憂，減少不必要的外出，直到接種補強針才放心，「接種前兩針有了免疫力，第三針讓我安心」。

熬過疫情高峰期，姜明偉建議其他癌友需要繼續注意防護，通過「疫苗、口罩與社交距離」三大法寶避免感染；作為婦科醫生，他指出，聯邦疾病防治中心(CDC)已建議孕婦接種前兩針疫苗，但對補強針尚未作出明確說明，呼籲民眾等待專家建議，「孕婦染疫轉重症的機率較高」。