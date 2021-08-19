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防疫規定模糊 劉醇逸：恐延誤開學

記者和釗宇／紐約報導
霍楚(前排中)18日在市教育總監波特(左)的陪同下參觀皇后區公立143小學，強調學生在秋季安全返校上課是其工作的首要任務，右為劉醇逸。(美聯社)
霍楚(前排中)18日在市教育總監波特(左)的陪同下參觀皇后區公立143小學，強調學生在秋季安全返校上課是其工作的首要任務，右為劉醇逸。(美聯社)

紐約市公校9月13日即將復課，紐約州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸18日警告，目前市府對校內防疫仍缺乏清晰的規定，倉促復課可能引發混亂；若未來幾周問題仍未解決，復課時間甚至有可能推遲。

劉醇逸在接受紐約郵報採訪時說，「根據市府的過往紀錄，所有能造成開學混亂的因素都已湊齊，甚至還有可能推遲復課；現在仍有太多的問題尚未解答，我對復課沒有足夠的信心。」

他舉例說，從短期來看，目前校內社交距離規定仍然混亂，並且缺少應對學生感染案例的處置計畫，教職員工的接種率也停滯不前；「市長總是試圖提供確定的答案，但不幸的是，人們對市長提供的確定性不抱信心；我也希望復課不要有任何推遲，但所有人都記得去年發生了什麼。」

市校長工會上周曾表示，如果市教育局要求復課後保持社交距離，學校將變得過分擁擠，將無法為所有學生提供實體課；劉醇逸說，教育局到現在都沒有給出明確規定，「這種情況是無法維持的，是在把校長推向兩難境地，還將激怒家長、讓老師感到不滿。」

劉醇逸表示，目前Delta變種病毒依然在肆虐，他呼籲市府提供某種形式的遠程授課選擇，「遠程授課永遠無法代替實體課，但如果很大一部分學生因為各種原因無法上課，教育局應該準備遠程授課作為備選。」

目前公校教師就是否支持全員強制接種的問題仍有分歧；教育局的數字顯示，有60%的教師通過教育局的官方渠道接種疫苗，還有一部分教師通過其他渠道接種；劉醇逸支持對所有教職員工強制接種，「鑑於Delta變種病毒的不確定性和潛在威脅，最好的選擇就是要求所有教職員工接種，他們接觸的人太多了。」

劉醇逸說，他已經與市長辦公室、教育局和工會人員聯絡；教育局發言人表示，對如期復課仍有信心，「我們5月就宣布完全復課的計畫，紐約市公校已經設定很高的防疫標準，我們迫不及待要迎接學生們9月13日復課。」

教育局 紐約市 公校

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