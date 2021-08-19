下東城淫賭窩點吸毒華女 送到法拉盛已冰涼

市警探員小組在原案發地、曼哈頓華埠地威臣街進行調查。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓下東城市警七分局轄區與法拉盛 109分局轄區，18日凌晨發生一起疑因吸毒過量的致死事件，一名華裔 女子從下東城一淫賭窩點被人抬進出租車 送至法拉盛，到達後司機發現其氣息微弱無法叫醒而報警；109分局以救護車將女子送往醫院，但在途中被宣告死亡。

影音來源：記者張晨

18日下午，市警用封鎖線將地威臣街(Division St.)125號包圍，就在前一晚，從這裡駛離的一輛出租車將一名華裔女子送至法拉盛，但她之後疑因吸毒過量而身亡。

警方表示，被封鎖地點被認為是一個賭博或賣淫窩點，案發當晚，這名女子被一群人抬到樓下，據第一名拒載的出租車司機回憶，當時她已經神智不清，並被人用毯子包裹住全身，看不清面容。

該司機見狀拒絕搭載這名女乘客後離開，警方稱，隨後這些人又叫來了另一輛車，而這次載客的司機對該女子的狀態描述與前一名司機基本一致。

這名司機向警方表示，送她到樓下的這些人，並沒有和她一起上車，而是給了司機法拉盛目的地的一名聯繫人電話，稱只要到達就會有人前來接應；該司機聽後開車駛離，抵達後按吩咐叫人前來接走已經在後座不省人事的華女。

警方表示，接應者前來，和司機一起試圖叫醒她，才發現其呼吸微弱，渾身冰涼，瀕臨死亡；二人立即報警，109分局警員到達現場後，用救護車將女子送往醫院，但她在途中就離世。

109分局、七分局以及市警探員小組均表示，案件仍處於早期調查之中，需等待進一步檢驗才能得知死者的具體死因，案發地華埠地威臣街也被封鎖，等待調查。