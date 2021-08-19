紐約市全民心理健康網啟動 要當心靈捕手

紐約市啟動「全民心理健康」網站，統整全市心理健康相關資訊。(取自官網)

心理健康 問題近幾年愈來愈受到重視，紐約市 18日宣布，啟動「全民心理健康」(Mental Health for All)網站，統整全市心理健康相關資訊，並拓展公眾教育，幫助民眾從心理創傷重新出發。

「全民心理健康」網站將提供紐約市民各種心理健康相關資源，綜合各種心理健康服務和熱線，提供一系列免費、直觀的心理支持；網站將民眾分類，包括青年及兒童、家庭、LGBTQ族群、移民、成人、年長者以及退伍軍人等。

由於新冠肺炎疫情 也對不少人造成心理創傷，市府在啟動網站後，也將以多種語言在全市的公車、巴士站、地鐵上投放廣告，並重點關注在受到疫情影響最嚴重的社區。

根據市府公布的最新心理健康數據，在疫情之前，每年約有9%的成年人出現抑鬱症狀，而在疫情最嚴重的期間，有高達44%的成年人表示疫情引發焦慮症狀、36%的人出現抑鬱症，還有35%的家長表示疫情對孩子的情緒或行為造成負面影響。

而在疫情之前，少數族裔社區取得心理健康相關資源，就比白人社區還要困難，疫情加深了這道鴻溝，更對少數族裔社區帶來極大的挑戰。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，該網站與公共教育將確保所有人知道，當最需要幫助時可以到哪裡尋求協助。市長夫人麥克蕾(Chirlane McCray)說，早在七年前，市府就已經發現紐約的心理健康與藥物濫用問題需大量的服務，疫情加劇了這樣的需求；她表示，有愈來愈多人意識到心理健康與生理健康同等重要，紐約市民將首次擁有一站式的網站服務，透過「全民心理健康」網站，民眾將可以一次找到促進心理健康和解決藥物濫用的服務。

更多「全民心理健康」網站資訊，可上https://mentalhealthforall.nyc.gov/查詢。