紐約市民最快下月打補強針 市府：已經準備好了 簡單且免費

紐約市已經做好補強針接種準備，最早下個月就可開始接種。(美聯社)

州府數據顯示，儘管全州新增新冠病例數有所下降，但住院人數持續上升；目前紐約州成年人已有七成完全接種新冠疫苗 ，聯邦政府或將宣布，完全接種滿八個月的人可接種補強針，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)17日表示，紐約市已經做好補強針的相關準備，最早下個月就可開始施打。

根據州府數據，全州16日新增確診病例3567例，比上周連續五天均新增超過4000例有所下降，但新冠住院人數增加91人至1813人，比一個多月前增433%，加護病房住院人數和插管治療數也小幅增加，16日新增死亡18人；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，目前Delta變種病毒仍然肆虐，未接種者風險極大，他呼籲民眾盡早接種。

根據聯邦疾病防治中心(CDC )的數據，紐約州已有77.7%的成年人至少接種一針，70%的成年人已完全接種；此前CDC的顧問組已投票，一致建議為已接種民眾提供一針補強針來抵禦Delta變種病毒傳播，預計拜登總統將很快宣布，已完全接種八個月以上的人士，可接種補強針。

白思豪呼籲市民考慮接種補強針，並說明如何利用現有疫苗分發系統接種補強針，「我們將為市民提供很多接種補強針的機會，我們不僅鼓勵接種，而且補強針也和過去一樣簡單且免費。」

目前全市已有62.7%的市民至少接種一針，56.5%的市民完全接種；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前市府已經開始補強針接種的準備工作，將依託現有的接種體系分發疫苗，「目前有關補強針的信息仍然處於初級階段，我們仍須聯邦政府出台官方指導，尤其是聯邦食品及藥物管理局(FDA)的授權；我們認為，紐約市民開始接種補強針的時間點，不會早於9月中旬。」

此外，CDC上周公布指導，建議為免疫缺陷患者注射第三劑疫苗作為補強針，紐約市已於16日開打。