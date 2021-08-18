疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

中國留學生 本月起可直飛美國 ，無需輾轉第三國入境，但持有十年旅遊/探親簽證的中國父母，仍無法直飛來美與兒孫團聚；疫情爆發至今，兒女逐漸返回職場，家中無人幫手，越來越多中國父母不惜耗時半個月，經第三國來美。

居住在新澤西的江欣蒂(Cindy Jiang，音譯)，持工作簽證 在紐約一家投資銀行工作，疫情期間她和丈夫一邊居家工作、一邊在家照顧兩歲女兒，忙得不可開交；不久前她開始需要返回曼哈頓辦公室上班，加上準備註冊金融師考試，無奈下只好向遠在中國的父母求援。

母親蔣女士立即答應了她的請求，但因美國仍沒有對中國解除「旅行禁令」，雖然目前中國疫情比美國控制得好得多，仍不能直飛來美，需要先去第三國住14天。

江欣蒂說，母親不懂英文，讓她隻身去陌生國家待14天很不放心，好在四處打聽下，發現中國有多個旅行社開設了這類轉輾第三國來美的項目，「已經形成了一個完整的產業鏈，從機票、第三國簽證、核酸檢測、接機、酒店、飲食、到送上來美班機，全部由旅行社安排。」

7月中旬，蔣女士選擇在新加坡待14天後來美，蔣女士說，「新加坡的疫情一直控制得不錯，將中國列入低疫情風險國家，只要提前申請新加坡簽證和額外申請Air Travel Pass (ATP)的疫情通行證，加上兩次核酸檢測即可入境，無需隔離，這一切都由旅行社辦理；入境美國之前還需填寫電子旅行授權(ESTA)」。

蔣女士說，這整趟行程的費用大約6萬元人民幣，她也備足了防疫用品，忐忑不安上了路，還好順利入境，在新加坡認識了很多和她情況相似的中國家長；「每個人都有非來不可的理由，大部分都是與子女團聚。」

蔣女士說，家長們有說不完的共同話題，讓這趟向著「疫區」逆行的旅程不算孤獨；但是聽說在她之後的很多家長，因Delta變種病毒蔓延，又遇到了不少困難，「有的是新加坡不發通行證，有的是在中國就出不來了。」

旅行社員工一路上跟蔣女士分享了不少其他家長冒著感染病毒的風險，也要堅決來美的故事，「仲介不斷跟我們說，有子女在海外的父母太偉大，平時孩子不在身邊照顧，但有需要再難也要來幫忙；我就回了一句，『孩子在國外也不容易』。」

目前蔣女士已順利來到美國，並且接種了美國疫苗。不過已經接種中國疫苗的家長，又面臨一個新的難題：是否再接種美國疫苗；「不少人都在群裡討論這個問題，不接種怕不夠抵抗Delta變種病毒，反而拖累子女，接種又不知道兩種疫苗混打是否安全。」