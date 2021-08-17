4度攻擊亞裔 非裔女要做精神鑑定

涉嫌四起仇恨亞裔攻擊案件的非洲裔女子貝爾。(市警提供)

非裔女嫌貝爾(Maricia Bell)四次攻擊亞裔 案件，16日在皇后區的紐約州 高等法院開庭，辯護律師James Neville向法院申請對她作精神鑑定，案件將於9月9日再開庭；貝爾之前就因疑有精神疾病，在被警方以三級攻擊輕罪逮捕後又釋放。

「貝爾明天要接受精神檢查，等待醫生的鑒定結果可能需要好幾周的時間。」Neville說，「9月9日前應該就可以拿到精神報告，所以我向法院申請把開庭時間改期。」

25歲的貝爾從去年起就涉多起攻擊案。2020年5月6日，貝爾因攻擊一名23歲的西語裔女性，被32分局的警員逮捕；2020年9月，又因攻擊一名51歲的孟加拉裔男子，再次被捕；2021年3月29日，貝爾在F線地鐵無故攻擊華女江克蘿(Jiang Chloe，音譯)，又被拘捕。江克蘿遇襲後，貝爾被警方逮捕，但因疑有精神疾病，警方控以三級攻擊輕罪後，開出傳票就將她當場釋放。

貝爾隨後又四度在街頭打人，受害者都為亞裔。2021年5月23日晚9時左右，貝爾在法拉盛 凱辛納大道(Kissena Blvd)騷擾一名24歲的亞裔男子，先問受害人「為何對我說話？」之後揮拳攻擊，並搶走了受害人的眼鏡；2021年6月16日傍晚，貝爾在法拉盛Pomonok政府樓附近，攻擊一名34歲的亞裔女子；2021年7月11日晚約8時，貝爾在72大道近博生大道(Parsons Blvd)，朝一名63歲的亞裔婦女臉上吐口水；2021年7月21日傍晚7時30分，她在71大道近博生大道，用槌子攻擊一名正在撿瓶子的73歲亞裔老婦，導致對方頭部受傷。

警方接到報案後，於7月22日逮捕了貝爾，並以仇恨犯罪、嚴重騷擾、攻擊、搶劫與非法持武等罪名將貝爾移送法辦；目前需等她的精神鑒定結果出爐，預計9月9日再開庭。